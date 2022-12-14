 

День Аввакума: что нельзя делать в праздник 15 декабря

14.12.2022, 23:44, Разное
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В этот четверг православные верующие вспоминают пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых прорицателей. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение иудеев на родину. В народе же праздник, который приходится на 14 декабря, назвали Днем Аввакума.

Традиции

На Аввакума матери старались больше времени проводить с ребенком. Так они защищали свое чадо и его здравие от злых духов. В этот день принято молиться за детей и внуков, просить Всевышнего об успешной учебе отпрыска и его развитии. При этом не стоит забывать о себе. Необходимо успеть уделить время себе и своему психологическому здоровью.

Что нельзя делать 15 декабряЕсли запланирован или идет ремонт, лучше за него не браться и перенести эти дела на другой день. Говорят, можно разбудить Домового, если начать шуметь. Родителям не следует кричать на своего ребенка. А еще в этот праздник нельзя громки смеяться. Если человек нарушит этот запрет, в скором времени он будет громко плакать.

Приметы

В народный праздник День Аввакума обращали внимание на погоду. Если видны серые тучи, стоит ожидать мороза. Об этом же предупреждает повышенный аппетит домашних животных. Если из-за мороза на окнах появились узоры, весна будет красивой и теплой. Птицы поют рано утром – это к благополучию в семье.


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