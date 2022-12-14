Россия оценила долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд рублей

Российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей, следует из распоряжения кабмина.

В распоряжении говорится, что «на основании отчета об оценке доли 27,49999998621683% в уставном капитале ООО «Сахалинская Энергия», передачу которой акционеру компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.» не произвели, утверждается оценка в 94,8 млрд рублей, передает ТАСС.

Напомним, Shell с долей в 27,5% отказалась от участия в проекте и новой компании – ООО «Сахалинская энергия», заменившей Sakhalin Energy в качестве оператора «Сахалина-2». В результате доля Shell должна быть оценена и продана. Дальнейшая продажа доли в «Сахалинской энергии» разрешена только российскому юридическому лицу.

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