 

Россия оценила долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд рублей

14.12.2022, 23:15, Новости дня
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Российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей, следует из распоряжения кабмина.

В распоряжении говорится, что «на основании отчета об оценке доли 27,49999998621683% в уставном капитале ООО «Сахалинская Энергия», передачу которой акционеру компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.» не произвели, утверждается оценка в 94,8 млрд рублей, передает ТАСС.

Напомним, Shell с долей в 27,5% отказалась от участия в проекте и новой компании – ООО «Сахалинская энергия», заменившей Sakhalin Energy в качестве оператора «Сахалина-2». В результате доля Shell должна быть оценена и продана. Дальнейшая продажа доли в «Сахалинской энергии» разрешена только российскому юридическому лицу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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