Французский политик Филиппо в ответ на просьбу жены Зеленского о генераторах поинтересовался, на что Киев тратит деньги

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14.12.2022, 23:15, Новости дня
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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в ответ на просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о передаче генераторов Украине спросил, на что Киев тратит финансовую помощь Запада.

Филиппо сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Елена Зеленская «приходит и говорит: «Если у вас есть генераторы, отдайте их нам!» «Но что именно они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» – сообщил экс-депутат Европарламента.

Напомним, в Париже прошла конференция по поддержке Украины. Власти Украины сообщили, что намерены покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС. Тем временем Франция импортирует электроэнергию из соседних стран.

Филиппо выступил против финансовой помощи Украине в условиях нерешенных проблем во Франции. Он также подчеркнул, что во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Самого Зеленского он назвал мошенником.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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