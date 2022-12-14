 

Eveneing Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией

14.12.2022, 23:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.

При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Eveneing Standard.

«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.

Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10.20 / Grosu поделилась снимками со съемок фильма

03.06.22 / Медведев объяснил формат «спецоперации» на Украине

23.10.20 / Выбран новый глава Калининграда

08.11.20 / Белорусские силовики готовятся к “Маршу народовластия”. В Минске отключают интернет и свозят в центр спецтехнику

29.03.21 / Sunday Times – истина где-то рядом — США намерены раскрыть тайну НЛО в июне

10.12.20 / Das Erste – пандемия или оборона — в Германии спорят об увеличении расходов на бундесвер

24.12.21 / Отбор газа из ПХГ Европы сохранился на рекордном уровне

22.10.22 / Мэр украинского Николаева предложил жителям выехать из города до конца боевых действий

07.05.21 / NTD – танцы помогают японским чирлидершам-пенсионеркам забыть о своём возрасте

07.06.22 / В Киеве пожаловались на неисполнение Германией обещания о поставке 5 тыс. касок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика