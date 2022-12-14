“Закрываю между нами дверь”: Пойманный за поцелуями с другой Агутин ушел от Варум

Какие только слухи не ходят вокруг звездного семейства! Супруги вместе уже больше 20 лет – весьма солидный срок по меркам шоу-бизнеса. Но даже в этом союзе были неурядицы, которые едва не привели к разводу Анжелики Варум с Леонидом Агутиным.

Было время, когда в пресс появились ужасные новости об измене сладкоголосого музыканта. Тогда на одной из вечеринок его поймали за поцелуями с незнакомкой, пока его благоверная спокойно спала в своем номере. В итоге Анжелика Варум была намерена расстаться с подлым изменником, но ее мудрость спасла брак.

С тех пор Леонида Агутина неоднократно подозревают в романах на стороне – вот такая репутация, благодаря скандальному прошлому. Но на деле супруги выглядят очень счастливым, и кажется, что все эти истории остались позади. Однако накануне артист опубликовал в своем микроблоге неоднозначную цитату, которая наверняка многих заставила нервничать.

“Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но всё жду, чтоб ты постучала…”. – написал певец.

Как оказалось, эти слова не относятся к жене. Это строки из новой песни, которую он записал с молодыми исполнителями. Судя по отрывку из клипа, артист ушел от Анжелики Варум в студию, где пел, танцевал и весело проводил время с молодежью.

“Рад, что такие музыканты появляются и жизнь продолжается, несмотря ни на что…”, – отметил Леонид Агутин.