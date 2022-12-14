“Задирал футболку”: интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями

Прославленная спортсменка, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийский игр по художественной гимнастике, общественный и политический деятель Алина Кабаева ведет довольно скромный, можно сказать, закрытый образ жизни.

Об отношениях 39-летней гимнастки почти ничего неизвестно. В народе ходит много слухов, однако официальных данных нет, потому что сама звезда отечественного спорта не комментирует личную жизнь.

Меж тем, периодически вскрываются новые детали. Так, интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной уже обросла подробностями. Оказалось, что у Заслуженного мастера спорта России были довольно близкие отношения с одним из игроков национальной сборной по футболу.

Алина Кабаева даже могла выйти замуж за нападающего Максима Бузникина. До завершения карьеры он успел поиграть за “Локомотив”, “Шинник”, “Ротор”, “Спартак” и другие клубы. Ныне спортсмен руководит селекционной работой в ФК “Краснодар”.

Отношения между гимнасткой и фигуристкой завязались в 1997 году, когда они впервые познакомились на сборах в Новогорске. Поговаривают, что футболист после забитого гола даже задирал футболку, под которой скрывалась майка с фотографией возлюбленной.

Однако отношения не срослись. Алина Кабаева ничего на этот счет не говорит. Максим Бузникин и вовсе открещивается от романтической истории. По словам футболиста, между ними была только дружба, а любовь якобы выдумали журналисты.