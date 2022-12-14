 

Мнение: О самой свободной свободе слова… США снова показывают пример?

14.12.2022, 22:00, Разное
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Ой, как это мило! И, главное, как демократично! Прямо таки — «эталон», хоть в Париж помещай…

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио внёс законопроект о запрете китайской соцсети TikTok на территории #США. Документ поддержали законодатели от обеих партий. Аналогичную инициативу в Палате представителей выдвинули конгрессмен-республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Как быть с Первой поправкой, гарантирующей свободу слова и, соответственно, свободу механизмов его распространения, они не пояснили: а зачем?

Но самое интересное… это мотивационная часть.

Марк Рубио сотоварищи заявили, что платформа, позволяющая создавать и просматривать короткие видео, может использоваться для… распространения дезинформации. И пояснили, что их законопроект направлен на запрет приложений не только TikTok, но и любых соцсетей, находящихся под контролем или влиянием Китая, а также России.

В свою очередь Майк Галлахер и Раджа Кришнамурти назвали китайскую соцсеть «»цифровым фентанилом, который вызывает зависимость у американцев, массово собирает их данные и цензурирует новости». По их словам, разрешить соцсети TikTok продолжать работать в США — это все равно что позволить #СССР скупить газеты New York Times и Washington Post, а также крупные теле- и радиокомпании во времена «Холодной войны».

У TikTok более 138 миллионов активных пользователей в США. И, видимо, она начинает отбирать траффик у американских «конкурентов». Можно предположить, что экономические мотивы здесь тоже имеют место быть. Но, главное, сама мотивировка — «может использоваться» (а может, и нет?).

Не пахнуло ли тут знакомым ароматом Госдумы и Роскомнадзора? Или — «это другое»?

Ну и так ли сильна «демократия», если она в состоянии бороться с оппонентами не убедительностью аргументации, не привлекательностью идей, а лишь затыканием ртов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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