 

Родила троих детей, скрывает мужа и давно не снимается: куда пропала звезда “Счастливы вместе” Сагалова

14.12.2022, 20:55, Разное
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Дарья Сагалова завоевала любовь зрителей благодаря роли взбалмошной и не слишком сообразительной блондинки Светы Букиной в популярном сериале “Счастливы вместе”. Однако в реальности актриса совсем не похожа на свою экранную героиню. В отличие от Светы, которая не стремилась к знаниям и меняла парней как перчатки, Дарья всегда хорошо училась и выступала за семейные ценности.

Будущая артистка появилась на свет в 1985 году и росла артистичным ребенком. В школьные годы она занималась танцами, дебютировала на сцене и мечтала связать жизнь с творчеством. Однако все оказалось не так просто. Родители Дарьи хотели для нее серьезной профессии, поэтому девушке пришлось получать два образования параллельно.

Помимо заочки в Плехановском институте, который выбрали родители, Сагалова окончила хореографическое отделение МГУКИ. А вскоре после получения диплома у нее появилась своя театральная студия. Впрочем, собственное дело стало далеко не первым ее достижением.

В 2006 году, еще до окончания учебы, Дарья буквально проснулась знаменитой на всю страну. Именно тогда на экраны вышел сериал “Счастливы вместе”, в котором молодая актриса сыграла роль блондинки Светы Букиной. Сагалова блестяще вжилась в образ, стала настоящей звездой и начала активно получать новые приглашения.

Зрители часто ассоциировали артистку с ее экранной героиней. На самом же деле Дарья всегда была полной противоположностью непосредственной Светы. Прямое доказательство этого – личная жизнь актрисы. К своим 37 годам она не только построила крепкий брак с единственным мужем, но и стала многодетной мамой.

Со своим возлюбленным, предпринимателем Константином Масленниковым, звезда познакомилась благодаря актеру Алексею Чадову. Прежде чем вступить в брак, будущие супруги долгое время присматривались друг к другу и были друзьями. Возможно, именно поэтому их союз оказался таким удачным. Сейчас в семье подрастают трое детей.

Несмотря на то, что браку актрисы исполнилось уже 10 лет, она предпочитает не распространяться о личном. Звезда, насколько это возможно, скрывает от публики мужа, наследников и детали своей семейной жизни. Кроме того, Дарья давно нигде не снимается. Вместо этого она посвящает себя близким и обучению танцоров.


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