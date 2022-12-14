 

Куда пойти: премьера хореографической миниатюры от примы-балерины Большого Светланы Захаровой и скрипача-виртуоза Вадима Репина

14.12.2022, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

22 декабря в Концертном зале им. Чайковского состоится презентация обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев» в исполнении примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и всемирно известного скрипача Вадима Репина. Специально для этого вечера они подготовили хореографическую миниатюру «Калифорнийский мак», оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку П.И. Чайковского, которому уже более ста лет. 

Совместный проект Вадима Репина и Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» был впервые представлен в 2014 году. Музыкальная концепция построена на произведениях более 10 великих композиторов, среди которых Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие. Московская публика могла видеть программу на сцене Концертного зала им. Чайковского в 2019 году — тогда это было одно из самых ярких событий театрального сезона.  

Билеты на премьеру доступны по ссылке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / Гендиректор МХАТа назвал дату возвращения Татьяны Дорониной

28.04.22 / Мнение: Рост ВК и Телеграма, покупка Твиттера Маском и Яндекс в поисках биржи

12.07.20 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

21.12.21 / Скандалы: Сдали автоматом

07.05.22 / Следить за порядком и обеспечивать безопасность москвичей 9 мая будет более 20 тысяч человек

01.10.21 / Многослойная стрижка на волосы средней длины – одна из самых популярных этой осенью: что нужно о ней знать

16.02.21 / Зеленые пришельцы-циклопы со свиным носом-пятачком из Харры

30.12.21 / Три симптома жировой болезни печени, которые часто игнорируются

24.06.22 / Мнение: О решающей победе… Ой, что теперь начнётся!

19.01.21 / Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика