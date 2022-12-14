Куда пойти: премьера хореографической миниатюры от примы-балерины Большого Светланы Захаровой и скрипача-виртуоза Вадима Репина

22 декабря в Концертном зале им. Чайковского состоится презентация обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев» в исполнении примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и всемирно известного скрипача Вадима Репина. Специально для этого вечера они подготовили хореографическую миниатюру «Калифорнийский мак», оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку П.И. Чайковского, которому уже более ста лет.

Совместный проект Вадима Репина и Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» был впервые представлен в 2014 году. Музыкальная концепция построена на произведениях более 10 великих композиторов, среди которых Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие. Московская публика могла видеть программу на сцене Концертного зала им. Чайковского в 2019 году — тогда это было одно из самых ярких событий театрального сезона.

Билеты на премьеру доступны по ссылке.