Михаил Галустян о ремейках, шоу «Звезды в Африке» и народной любви к Бородачу

В этом году ТНТ готовит, пожалуй, самую масштабную новогоднюю программу. Фильм «СамоИрония судьбы!» уже сейчас не обсуждает только ленивый. Поделитесь впечатлениями от этой задумки, от своего участия в этом проекте?

Изначально я отнесся к этой идее скептически, но потом, почитал сценарий, понял, что это не ремейк, а пародия. B пародия – это всегда классно! Потому что, если бы снимали ремейк, я скорее всего бы отказался. «СамоИрония судьбы!» – это телефильм, который выйдет в Новогоднюю ночь. Да, и называется он «СамоИрония…», так что все звезды, которые там работали, с большой иронией относятся к себе и не боятся посмеяться, в том числе и над собой.

Вам сразу предложили роли, которые вы исполнили, или же вы обсуждали варианты?

Сразу! Потому что изначально писали текст под моих героев – Александра Родионовича Бородача и Super Жorik’а.

В «СамоИронии судьбы» снялось очень много известных артистов. Кто-нибудь из них смог по-настоящему вас удивить?

Да, Гарик Мартиросян! Кстати, он же еще и продюсер картины. Он поразил меня своим абсолютным сходством с актером Владимиром Этушем ! Да и не только меня – когда он просто зашел в павильон в образе Шпака из «Иван Васильевич меняет профессию», у всех челюсти поотвисали. Как будто бы реальный Этуш пришел. Еще поразительное сходство оказалось у Паши Воли с послом, которого играл Сергей Филиппов. Таких параллелей очень много, так что гримерам отдельное «спасибо».

Думаете, зрителей тоже удивят?

Как минимум, «СамоИрония судьбы!» – это интересно и необычно, уже надоели эти голубые огоньки, сколько можно?! Хочется чего-то оригинального. Да, это не заново написанная идея, а пародия на известные фильмы, но с другой стороны – не нужно тратить время, чтобы объяснять зрителю, кто есть кто, он и так понимает сразу.

Вы сами сказали, что не стали бы сниматься в проекте, если бы он был ремейком. А как вы в принципе к ним относитесь?

Я считаю, что ремейки нужны, но не всем картинам, хотя многим. Сейчас новое видение, киноиндустрия шагнула далеко вперед, у людей поменялось восприятие. Например, скоро выходит «Новая игрушка» – ремейк некогда популярного французского фильма с Пьером Ришаром. Я там дублирую главного героя, и очень рад, что сделали новый фильм. Если сейчас посмотреть оригинал, то это будет не совсем комедия. Когда-то это было смешно, остро, на злобу дня, но сейчас все выглядит иначе. Или возьмем «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. На мой взгляд, фильм этого года ничуть не хуже первого! Удалось не испортить!

А как не испортить? Вот в чем вопрос!

В этом и есть великая авантюра кинематографа. Кино – это всегда приключение. Результат предсказать невозможно. Думаю, что даже Джеймс Кэмерон, снимая второй «Аватар», тоже до конца сомневался. Кино – это искусство, творчество, полет фантазии. Ты просто не можешь быть железобетонно уверен, что у тебя все получится хорошо.

Подходит к финалу третий сезон шоу «Звёзды в Африке». За время съёмок вы уже стали специалистом по этому континенту?

Конечно, меня уже можно называть африкановедом, я туда как к себе домой летаю. Хотите верьте, хотите – нет, но я там правда уже в тапочках хожу, разве что только не в халате. Во время первых экспедиций я всё очень тщательно изучал, а теперь уже без шуток сам могу экскурсии водить. Конечно, не на уровне местных, но тоже много чего знаю, у меня даже жирафы знакомые уже есть.

А есть ли что-то, к чему вы так и не смогли привыкнуть?

На самом деле человек рано или поздно ко всему привыкает. Сначала удивляешься, что по крыше обезьяны скачут, а потом уже хочется им по батарее постучать, как громким соседям. Но вот к чему я точно пока никак не привык, так это к потрясающим африканским закатам. Серьёзно, их там как будто фотошопят: то алые, то багряные – красота неописуемая. В павильоне такое не увидишь.

Третий сезон с точки зрения интриг, кажется, переплюнул всё, что было до этого. Каково было наблюдать за этим глазами ведущего?

О да, реалити тем и прекрасно, что выводит людей на чистые человеческие эмоции, которые лучше любого кино. А у нас с Олей – места в первом ряду! В этом сезоне многих взбудоражило появление Антона Филипенко, в том числе мою прекрасную соведущую. Никогда у нас ещё такого не было, чтобы участники дарили цветы ведущим. И это классно! Выход за рамки – это то, чего мы всегда ждём от проекта. Ну, а по части интриг и каких-то хитрых планов наши ребята просто превосходят сами себя. Причём нам продюсеры не всегда всё рассказывают, чтобы заснять живую реакцию на те или иные события. Так что, поверьте, моё удивление всегда искреннее, я по-настоящему кайфую от того, что вижу этот «спектакль на выживание» настолько близко!

В этом году вы триумфально вернулись на ТНТ. Сразу несколько проектов с вашим участием выходит в эфир, другие – скоро появятся. В частности «Галустян +». Как долго вы вынашивали эту идею?

Я считаю, что в свое время зря закрыли проект «Наша Russia», хотя он должен был бы существовать и по сей день. В какой-то смысле «Галустян +» – это частичный ремейк. Идея родилась, когда мы со Славой Дусмухаметовым сидели вместе, я ему предложил: «Слава, давай сделаем хорошую юмористическую передачу». Он ответил: «Мишка, ты у нас красавчик, с тобой точно сделаем!».

Какой из образов скетчкома «Галустян +» ближе всего к настоящему Михаилу Галустяну? Кто из них больше всего похож на отца-основателя?

Я стараюсь все свои образы пропускать через себя и добавлять что-то свое. Хотя, честно говоря, Жорика Вартанова и Александра Бородача мне легче всего играть. Это две абсолютно самостоятельные и сбалансированные единицы, у которых есть свой взгляд на мир.

Знаю, что у Александра Родионовича много поклонников.

Да, он многим нравится. У меня тесть просто с ума сходит по Бородачу, например. В каждом моем образе есть немного драматизма. Да, это юмор, но если копнуть, то станет понятно, что это люди с глубокой раной внутри. Как можно не жалеть и не простить Александра Родионовича? Смешно, но и немножечко жалко.

Еще пару лет назад самым популярным жанром в юморе была так называемая прожарка. То есть это жесткий юмор в адрес гостей. И огромное количество шоу в Youtube тому подтверждение. Давайте для начала разберемся, как вы к нему относитесь?

Я не очень люблю «прожарки». На мой взгляд, шутка получилась, когда человек должен обидеться, но вместо этого он смеется. Казалось бы, вы подкалываете человека, а он смеется вместе с вами. Хотя иногда бывают очень классные «прожарки», когда этот подкол подкрепляется литературной шуткой, каким-то сравнением. Когда это профессионалы делают, это может быть классно. Но когда просто опускают человека, хамят ему открыто, тут много ума не надо.

Вы сказали про классные «прожарки», а кто вам лично нравится в этом жанре?

Андрей Бебуришвили. На мой взгляд, он очень сильно вырос в плане юмора.

Как думаете, этот жанр сейчас по-прежнему востребован или все же зрителю нужен более мягкий юмор?

Люди разные, аудитория разная. Кто-то любит пожестче, для таких людей добрый юмор – это фу, банально, пресно, беззубо. Кто-то наоборот, не понимает жесткие шутки. Кому-то заходит черный юмор, а кому-то – в духе Чарли Чаплина. Вот это как раз я. Мне нравится, когда я выхожу с тортом и падаю, я нахожу это смешным. Я могу и Жванецкого переслушать, считаю, что это мэтр, настоящая классика. Вы удивитесь, но и у Петросяна были очень хорошие номера, у Романа Карцева также. Стендап классный бывает, Сергей Орлов, например. На ТНТ также есть замечательное шоу «Концерты» с отличными коллективами, их я тоже смотрю.

Вы очень активно все смотрите!

Конечно, это же моя профессия!

Я не хочу быть вторичным при создании юмора, чтобы мне говорили: «Миш, а на эту тему уже так пошутили». Нужно понимать, кто и что сделал, какие тренды, что востребовано. Ну, и плюс ко всему: иногда тоже просто хочется поржать!