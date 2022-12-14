 

Невеста – Личное мнение

14.12.2022, 20:10, Разное
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При взгляде на Анастасию Волочкову можно подумать многое. Но никто и никогда и предположить бы не смог, что она в свои прекрасные 46 снова станет невестой!


Фото: Соцсети

«А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — объявила невеста.

Нет, ну почему же не представляем? Прекрасно представляем, что это за человек.

Я скажу коротко и ёмко: это человек с изумительным вкусом! Как почему? Не будь у него хорошего вкуса, он никогда бы не купил Майбах.

Сразу видно — человек разбирается в автомобилях. Это, конечно, Насте на руку.

Ну, а теперь про руку и сердце — я за Анастасию рада. Чай не девочка уже сидеть на шпагате над банной бочкой, пугая русалок. Был у Анастасии Олег-водитель, был Олег-банщик. А теперь руку и сердце завоевал Олег на хорошей машине.

Надеюсь, что машина всё-таки его — говорят, что в самом деле его и даже профессию называют выгодную.

Ехала Настя в коротком платье прямиком из салона, и тут — кто бы мог ожидать? — случилась тайная помолвка, которая тут же стала явной.

Надеюсь, что под словом «помолвка», Анастасия подразумевает то же, что и все мы, а не что-то там. Ни разу — вот честно слово! — не видала помолвок в лимузине. Всё видела, но такого — нет.

Как вы считаете, нашла наконец Настенька своё долгожданное счастье или всё как обычно будет?

Источник: Лена Миро


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