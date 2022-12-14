Виктория Бекхэм на рождественской вечеринке именного бренда вместе с детьми

Накануне флагманский бутик Victoria Beckham на Довер-стрит в Лондоне погрузился в праздничную атмосферу. Прямо в магазине создательница марки Виктория Бекхэм устроила рождественскую коктейльную вечеринку с шампанским и подарками для избранных гостей. Белые стены декораторы украсили подсветкой цвета фуксии, а также установили в помещении 5-метровую елку, увешанную косметическими средствами Victoria Beckham Beauty, замаскированными под игрушки.

Вечеринку Виктории посетили и трое из ее четверых детей — 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, в данный момент живет в США со своей супругой Николой Пельтц. Кстати, в октябре Бруклин с Николой поддержали Викторию на ее показе в Париже.

Также в конце октября стало известно о том, что Виктория запускает новую линию практичной и стильной одежды из денима в коллаборации с бывшей девушкой сына Ромео Мией Реган.