 

Виктория Бекхэм на рождественской вечеринке именного бренда вместе с детьми

14.12.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне флагманский бутик Victoria Beckham на Довер-стрит в Лондоне погрузился в праздничную атмосферу. Прямо в магазине создательница марки Виктория Бекхэм устроила рождественскую коктейльную вечеринку с шампанским и подарками для избранных гостей. Белые стены декораторы украсили подсветкой цвета фуксии, а также установили в помещении 5-метровую елку, увешанную косметическими средствами Victoria Beckham Beauty, замаскированными под игрушки.

Вечеринку Виктории посетили и трое из ее четверых детей — 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, в данный момент живет в США со своей супругой Николой Пельтц. Кстати, в октябре Бруклин с Николой поддержали Викторию на ее показе в Париже.

Также в конце октября стало известно о том, что Виктория запускает новую линию практичной и стильной одежды из денима в коллаборации с бывшей девушкой сына Ромео Мией Реган.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Подборка сообщений русскоязычных интернет-СМИ

29.10.22 / Неуверенная тихоня и импульсивный ворчун: что спасет разваливающийся брак Топалова и Тодоренко

28.01.22 / Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

14.05.22 / Идейный партнёр для Бони – Личное мнение

13.11.22 / Мнение: Если вы купили фильм, это ещё не значит, что он ваш

11.03.21 / На Канарах нашли «убежище сбежавшего Гитлера» – The Sun

29.03.22 / Уилл Смит публично извинился за инцидент на премии “Оскар”: “Мое поведение неприемлемо”

08.05.22 / Стрижка пикси для овальной формы лица: 10 идей для создания шикарного образа

28.10.21 / Утром и после душа – ошибка: как пользоваться дезодорантом, чтобы получить максимум пользы

11.08.22 / Le Monde – 150 литров в день — во французском Сейане вынуждены ограничивать расход воды из-за засухи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика