Мнение: Игра в эмпатию

Поиграем в эмпатию?

Мужчины играют за женщин, женщины за мужчин.

Правила традиционные.

Я привожу несколько ситуаций конфликтов.

Начинающий ветку копирует фразу диалога с ремаркой, весь кусок целиком копирует, а дальше в подветках – диалоги, без ремарок и без кавычек, подветок может быть сколько угодно, но обязательно за М играют женщины, за Ж – мужчины. Это для того, чтобы поменьше свое проецировать, чтобы учиться вставать на место другого.

Задача обоих игроков постараться разрулить в границах или рядом.

1. Игнат пытается оправдаться перед Ольгой за плохую динамику их отношений.

– Не подумай, что я остыл, это совсем не так. Последнее время столько работы, проблем, обстановка в мире тяжелая, здоровье подводит…

2. Инна пытается понять, где Сергей был ночью.

– Неужели ты работал до пяти утра? Оставался в офисе? Или это какая-то подработка?

3. Артем хочет донести до Алины (жены), что ему не нравятся ее несогласованные траты.

– Если ты считаешь свою зарплату только своей и хочешь тратить ее на ерунду, давай тогда разделим бюджет и каждый будет распоряжаться своей зарплатой сам.

4. Галя пытается убедить Тимура (мужа), что выходные надо посвящать семье, а не друзьям.

– Зачем ты женился, если каждые выходные почти мы с малышом одни?