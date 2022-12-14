 

Мнение: Игра в эмпатию

14.12.2022, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поиграем в эмпатию?

Мужчины играют за женщин, женщины за мужчин.

Правила традиционные.

Я привожу несколько ситуаций конфликтов.

Начинающий ветку копирует фразу диалога с ремаркой, весь кусок целиком копирует, а дальше в подветках – диалоги, без ремарок и без кавычек, подветок может быть сколько угодно, но обязательно за М играют женщины, за Ж – мужчины. Это для того, чтобы поменьше свое проецировать, чтобы учиться вставать на место другого.

Задача обоих игроков постараться разрулить в границах или рядом.

1. Игнат пытается оправдаться перед Ольгой за плохую динамику их отношений.

– Не подумай, что я остыл, это совсем не так. Последнее время столько работы, проблем, обстановка в мире тяжелая, здоровье подводит…

2. Инна пытается понять, где Сергей был ночью.

– Неужели ты работал до пяти утра? Оставался в офисе? Или это какая-то подработка?

3. Артем хочет донести до Алины (жены), что ему не нравятся ее несогласованные траты.

– Если ты считаешь свою зарплату только своей и хочешь тратить ее на ерунду, давай тогда разделим бюджет и каждый будет распоряжаться своей зарплатой сам.

4. Галя пытается убедить Тимура (мужа), что выходные надо посвящать семье, а не друзьям.

– Зачем ты женился, если каждые выходные почти мы с малышом одни?

Источник: Эволюция


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Голубятни обяжут получать лицензию на оказание услуг связи

22.04.22 / В Киргизии перенесли День Победы на 8 мая

01.12.20 / Александр I: «Сфинкс, не разгаданный до гроба»

16.03.22 / Мнение: Доктрина Байдена

16.01.22 / Канье Уэста не пригласили на вечеринку к дочери, но он все равно пришел

28.09.22 / Внимание! Правила ОСАГО изменятся с 1 октября 2022 года

08.12.21 / Мнение: Письмо: “Место рядом стоит дорого”

16.02.22 / Свой уникальный стиль – это возможно: простые и модные наряды на любой случай

04.02.22 / Кто-то ворует человеческие головы с кладбища в Австралии

11.06.22 / ZDF – новый всплеск коронавируса ожидает Германию уже летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика