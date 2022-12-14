Жизнерадостный желтый и нежно-розовый отлично смотрятся вместе: восемь смелых цветовых сочетаний в одежде

Если вам не нравится одежда нейтральных приглушенных цветов, тогда вы можете создавать экстравагантные стильные образы с помощью ярких вещей. Только нужно уметь правильно их сочетать, чтобы луки не получались перегруженными. Рассматриваем несколько актуальных цветовых решений.

Лучшие сочетания

Жизнерадостный желтый и нежно-розовый отлично смотрятся вместе, в чем вы легко можете убедиться, совместив в одном наряде одежду данных оттенков.

Более насыщенный розовый “составит компанию” освежающему зеленому цвету.

Универсальный и классический микс – это сочетание нежно-розового и фиолетового оттенков.

Если нужен более сдержанный и не слишком экстравагантный лук, то можно рассмотреть одежду бежевого и синего цветов в контексте одного наряда. Кстати, вы можете дополнить лук аксессуарами нейтральных оттенков, например черно-белой сумкой.

Сочетайте синий и розовый, и ваш образ одновременно станет и романтичным, и сдержанно-деловым. Не бойтесь дополнять наряд черными или белыми аксессуарами.

Зеленый с желтым – это один из трендовых миксов на весь 2023 год.

Красный с фиолетово-розовым очень подойдет девушкам со светлой кожей.

Оранжевый с нежно-зеленым – прекрасное решение для гламурных блондинок.