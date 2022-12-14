Радуга, неон и синий металлик: пять креативных идей для праздничного макияжа глаз

Для создания красивого праздничного образа необходимо не только подобрать наряд, но также подумать над созданием эффектного макияжа. Если вы не являетесь профессиональным визажистом, а обладаете только базовыми навыками использования косметики, тогда возьмите на вооружение следующие идеи мейкапа.

Радуга

Для создания такого макияжа вам понадобится палетка теней разных оттенков. Они должны быть преимущественно красными. Суть заключается в том, чтобы нанести тени всех цветов радуги на нижние и верхние веки. Используйте кисточку и обязательно тщательно растушевывайте тени, чтобы не было видно контрастного перехода между цветами. Накрасьте губы перламутровым блеском.

Мейкап в сиреневых тонах

Если вы блондинка и у вас голубые или зеленые глаза, тогда такой макияж подойдет вам больше всего. Насыщенные сиреневые тени сделают ваш взгляд более выразительным. А если вы добавите немного блесток на внутреннюю часть глаза, тогда мейкап получится очень праздничным.

Поэкспериментируйте с разными оттенками сиреневого. Самый темный оттенок должен располагаться возле внешнего уголка глаза, а самый светлый — возле внутреннего. Дополнительно можете провести внутренние стрелки черным карандашом.

Неон

Если у вас образ в футуристическом стиле, тогда такой макияж весьма органично впишется в ваш лук. Используйте матовые тени для век и подводку яркого неонового цвета. Какие оттенки выбрать, решать вам. Желательно, чтобы и тени, и подводка были яркими, раз уже речь идет о праздничном макияже. Можете рассмотреть сочетание сиреневого и оранжево-морковного.

Желто-оранжевые тени

Очень экстремальный макияж, но он идеально подходит шатенкам и девушкам с карими глазами. За основу нужно взять желто-оранжевые тени. Их следует нанести на верхние веки, очень тщательно растушевать. Чтобы взгляд получился более выразительным, сверху, по линии роста верхних ресниц рекомендуется провести черным карандашом едва заметные стрелки. Губы лучше накрасить коралловой помадой.

Синий металлик

Этот вариант макияжа является наиболее универсальным и подойдет девушкам с любым цветом глаз и волос. Тени синий металлик являются настоящим хитом предстоящих новогодних праздников. Не бойтесь перламутра: сияющий макияж очень уместен в контексте вечеринки. Вы также можете нарисовать при желании внешние стрелки, чтобы глаза стали миндалевидной формы. В плане помады отдайте предпочтение той, которая нюдового цвета.