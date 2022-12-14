Мнение: Путин закапризничал

Какие-то уже начались странные вещи: сегодня Кремль объявил, что никакого Послания Президента Федеральному собранию не будет. И вроде ерунда, как говорится, и век бы его не слушать, но – есть же у президента такая обязанность по Конституции! Я прям полез смотреть – точно! Вот она – в статье 84:

Конституция РФ, статья 84, пункт е:

Президент РФ обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Я бы сказал, что пункт не особо обременительный: раз в год выступить с речью часа на полтора, содержание которой, в общем, никак не регламентируется (неси что хочешь, лишь бы это можно было хоть отдаленно воспринять как нечто про внешнюю и внутреннюю политику); любой мог бы сделать. Но Путин не делает! За весь год так и не собрался!

С одной стороны – это, конечно, неимоверная наглость. Но с другой – явно какой-то кризис. Потому что Путин – это легист, то есть человек на содержание законов в общем плюющий, но очень озабоченный соблюдением ФОРМЫ. А тут ведь как раз именно Форма совершенно откровенно попирается! Написано черным по белому: “обратиться с посланием”. Раз в год. Год прошел – послания нет. Это как?

Говорят, что “обращаться” особо не с чем – вот Путин и “завис”. Ну это да, с этим легко согласиться: страна очевидно катится в тартарары, ввязалась в идиотскую войну, на ней вступила в конфронтацию фактически со всем миром, потеряла почти все свои традиционные рынки сбыта, попала в тотальную экономическую блокаду, полностью уничтожила свою репутацию, изгнана почти из всех международных организаций (кроме ВОЗ!) – в общем, рассказать есть о чем. Но так не хочешь – не говори. Спой с трибуны песенку, расскажи стишок. Но как вот так ПРОСТО вообще не прийти?! Не выполнить одну из своих немногих конституционных обязанностей на полтора часа в год?

В телеграм-каналах уже жизнерадостно комментируют в том духе, что вот, мол, вполне себе конституционное основание для импичмента президента – “отказывается исполнять свои обязанности”. Это, конечно, фантастика – импичмент у нас объявляет Государственная Дума большинством, а потом его еще должен поддержать СовФед, звучит как опасение, что собственный холодильник на тебя однажды нападет и попытается съесть.

Но сам по себе такой внезапный фортель – повод для опасений. То ли Влад Путин впал в настолько глубокое уныние и депрессию, что ему уже стало на всё наплевать – то ли он, что называется, “окончательно отвязался” и решил, что его уже вообще ничто не ограничивает, “как пожелаем, так и сделаем”, то есть сошел с ума. Тревожно.