В РАНХиГС откроют программу профпереподготовки таксистов в госслужащих

Российская академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

запускает новую программу профессиональной переподготовки. Участниками

экспериментального образовательного проекта станут таксисты Москвы и

Подмосковья, которых планируется переобучить на госслужащих.

По словам авторов

инициативы, идея возникла не случайно: эксперты профильных научно-исследовательских

структурных подразделений вуза провели анализ рынка частных таксомоторных

перевозок столицы и Московской области, по результатам которого выяснилось, что

спрос на услуги такси среди пассажиров упал, а предложение в этой сфере кратно

превышает спрос. В связи с этим было выдвинуто предложение переквалифицировать таксистов в госслужащих,

что должно помочь разрешить непростую ситуацию, сложившеюся в секторе

государственного и муниципального управления.

«Мы наблюдаем, что спрос

на таксомоторные перевозки в регионе сильно просел. В связи с этим

машины простаивают, водители считают убытки. В госсекторе же, наоборот, остро

требуются специалисты: большинство чиновников ушли добровольцами в зону

проведения СВО или были мобилизованы, а на их место никто не пришёл

из-за специфики деятельности и требований к квалификации», – отметил один из

разработчиков образовательного проекта.

По его мнению, таксисты

обладают рядом исключительных качеств, необходимых для несения государственной

службы. Среди них эксперт выделил проворство, предприимчивость, стрессоустойчивость,

профессиональную наглость, умение отстоять свою позицию всеми доступными

способами, неприхотливость к окружающим условиям.

«По сути таксисты – это

уже почти готовые чиновники, мы лишь немного сгладим углы и научим их

обращаться с документами. Если итоги нашего экспериментального потока будут признаны успешными, мы планируем расширить проект

и на других специалистов своего дела, например, охранников, которые тоже

обладают необходимым набором качеств», – добавил он.

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