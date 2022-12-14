Крис Пратт нежно поздравил жену Кэтрин Шварценеггер с 33-летием и опубликовал ранее неизвестные снимки

В минувший вторник Кэтрин Шварценеггер отметила 33-летие. По этому случаю любимый супруг, 43-летний Крис Пратт, пригласил ее вместе с родственниками в ресторан средиземноморской кухни A Votre Santé в Брентвуде, Калифорния. На праздничном обеде к паре присоединились мать Кэтрин Мария Шрайвер, а также братья и сестры Патрик и Кристина Шварценеггер.

Но главный подарок — трогательное поздравление с признанием в любви — актер оставил вечером в своем личном блоге. Он опубликовал ранее неизвестные фото жены с общими детьми — 2-летней Лейлой и 6-месячной Элоизой — и написал:

Присоединяйтесь ко мне, чтобы поздравить мою милую Кэтрин с днем ​​​​рождения! Мы с детьми благодарны за то, что ты у нас есть. Ты такое благословение для всех вокруг. Мы любим тебя!

Напомним, что первые слухи о романе Криса Пратта и старшей дочери бывшего губернатора Калифорнии и звезды боевиков Арнольда Шварцнеггера появились в начале 2018 года. За семь месяцев до того Крис после 8-ми лет брака подал на развод с бывшей супругой Анной Фэрис. 9 января 2019-го Крис сделал Кэтрин предложение. Они поженились 8 июня того же года в Монтесито, штат Калифорния. Годом позже у пары родилась дочь Лейла Мария.

В мае этого года Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями во второй раз. В июне они впервые показали новорожденную дочку публике.