Нино Нинидзе, Ирина Безрукова, Виктория Дайнеко и другие на премьере сериала «13 клиническая» в Москве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Минувшим вечером, 13 декабря, в столичном в киноцентре «Октябрь» прошел премьерный показ мистического сериала «13 клиническая». На мероприятии новое шоу представили создатели, в том числе шоураннер Андрей Золотарев, а также актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Тата Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко. Среди знаменитых гостей первыми пилот сериала увидели Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Катя Кабак, Джаник Файзиев, Виктория Богатырева, Алена Водонаева, Илья Маланин и другие селебрити.
По сюжету шоу талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов…
Все серии будут доступны на сервисе Иви с 22 декабря.
Виктория Дайнеко со спутникомИрина БезруковаНино НинидзеАнар ХалиловАлена АкимоваКристина БабушкинаЕлизавета ЮрьеваАнтон ЛаврентьевДаниил ФедоровГригорий КалининДарья БлохинаКатя КабакЕкатерина ЩербаковаАлена ВодонаеваЕвгения Ахременко
Смотреть комментарии → Комментариев нет