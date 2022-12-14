Нино Нинидзе, Ирина Безрукова, Виктория Дайнеко и другие на премьере сериала «13 клиническая» в Москве

Минувшим вечером, 13 декабря, в столичном в киноцентре «Октябрь» прошел премьерный показ мистического сериала «13 клиническая». На мероприятии новое шоу представили создатели, в том числе шоураннер Андрей Золотарев, а также актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Тата Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко. Среди знаменитых гостей первыми пилот сериала увидели Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Катя Кабак, Джаник Файзиев, Виктория Богатырева, Алена Водонаева, Илья Маланин и другие селебрити.

По сюжету шоу талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов…

Все серии будут доступны на сервисе Иви с 22 декабря.

Виктория Дайнеко со спутником Ирина Безрукова Нино Нинидзе Анар Халилов Алена Акимова Кристина Бабушкина Елизавета Юрьева Антон Лаврентьев Даниил Федоров Григорий Калинин Дарья Блохина Катя Кабак Екатерина Щербакова Алена Водонаева Евгения Ахременко