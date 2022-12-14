 

Нино Нинидзе, Ирина Безрукова, Виктория Дайнеко и другие на премьере сериала «13 клиническая» в Москве

14.12.2022, 17:25, Разное
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Минувшим вечером, 13 декабря, в столичном в киноцентре «Октябрь» прошел премьерный показ мистического сериала «13 клиническая». На мероприятии новое шоу представили создатели, в том числе шоураннер Андрей Золотарев, а также актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Тата Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко. Среди знаменитых гостей первыми пилот сериала увидели Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Катя Кабак, Джаник Файзиев, Виктория Богатырева, Алена Водонаева, Илья Маланин и другие селебрити.

По сюжету шоу талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов… 

Все серии будут доступны на сервисе Иви с 22 декабря.

Виктория Дайнеко со спутникомИрина БезруковаНино НинидзеАнар ХалиловАлена АкимоваКристина БабушкинаЕлизавета ЮрьеваАнтон ЛаврентьевДаниил ФедоровГригорий КалининДарья БлохинаКатя КабакЕкатерина ЩербаковаАлена ВодонаеваЕвгения Ахременко


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