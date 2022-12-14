Нобелевская шконка

Все началось с коробочки для пожертвований, потом тюрьма и Нобелевская премия, а впереди — суд и срок. История Алеся Беляцкого.

Таких нобелевских лауреатов, как Алесь Беляцкий, в мире нет и не было. Это не фигура речи. 28 ноября дело Беляцкого и других правозащитников «Вясны»* направлено в суд. Это будет первый в истории Нобелевской премии суд над лауреатом. Надеюсь, что и последний. Алесь, как всегда, все возьмет на себя.

Случалось, что Нобелевской премией награждали заключенных. Бывало, что преследования начинались после ее получения. Например, немецкий журналист-антифашист Карл фон Осецки в 1935 году, когда ему присудили эту премию, находился в концлагере. Нельсон Мандела стал лауреатом через три года после освобождения (после 27-летней отсидки). Лю Сяобо был осужден за год до присуждения премии. Аун Сан Су Чжи находилась под домашним арестом без всякого суда — законодательство Мьянмы предусматривало изоляцию человека без судебной санкции на срок до 15 лет. Но судов над уже награжденными нобелевскими лауреатами в истории не было.

Академик Андрей Сахаров был отправлен в ссылку, но даже у советской власти не поднялась рука устраивать политический суд над нобелевским лауреатом (да и сослали его не в сибирскую глушь, а в большой город). Лауреата литературного Нобеля Александра Солженицына тоже не решились отправлять в ГУЛАГ за одноименный «Архипелаг». Премию писатель получил в 1970 году, «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в 1974 году. И при том, что в КГБ был выделен целый отдел для разработки Солженицына, при том, что его судьбу решало Политбюро полным составом, — все-таки нет, не осмелились. Выслали из СССР, но не посадили в Лефортово и не отправили в психушку, как других диссидентов. Так что Алесь Беляцкий уникален даже в этом.

«Вясна» требует немедленного освобождения правозащитника Интигама Алиева в Азербайджане. Фото: соцсети

Я хорошо помню, как начиналась «Вясна». Была, разумеется, весна. 1996 год, первые массовые протесты (тогда было не так страшно: да, били, да, сажали на 15 суток, но не пытали и не отправляли на годы и десятилетия в тюрьмы, как сейчас), понятие «политзаключенный» в Беларуси еще оставалось литературным — из перестроечных книг, которые мы успели прочитать. Независимой стране, идущей в новое тысячелетие, это понятие как-то совсем не подходило. Но один политзаключенный в Беларуси все-таки уже был — поэт Славомир Адамович. Славомир — личность весьма противоречивая. В начале 90-х он встретился с Юрием Щекочихиным в Москве и рассказал ему, что работал на КГБ с 1986 года. Щекочихин опубликовал открытое письмо Славомира в «Литературной газете», а потом всю его историю — в книге «Рабы ГБ». В 1995 году Славомир написал стихотворение «Убей президента». В начале 1996 года его арестовали и обвинили в призывах к свержению конституционного строя. А Алесь Беляцкий был тогда научным сотрудником литературного музея Максима Богдановича. Он откуда-то узнал, что мама Славомира бедствует, ей не на что собирать передачи сыну в тюрьму, и пришел в офис Белорусского Хельсинкского комитета, который тогда только появился в Минске.

Спросил, помогает ли БХК семье арестованного по политическим мотивам. Ему ответили: нет, молодой человек, это тупиковый путь, мы не можем помогать отдельно взятым людям, потому что перед нами стоят более серьезные задачи. Беляцкий задумался — и придумал коробочку.

На том весеннем митинге 1996 года Алесь ходил с коробочкой среди его участников и просил помочь матери арестованного поэта. И люди помогали — все тогда были бедны, но мелкие деньги в коробочку все равно клали, ведь на том митинге собрались единомышленники. Матери Славомира Алесь помог. И решил, что пока другие будут заниматься важными общечеловеческими задачами и ставить перед собой глобальные цели, кто-то должен помогать тем, кто пострадал от государственного произвола. Так началась «Вясна».

Впрочем, до коробочки Алесь сам осознал, насколько важна помощь. В 1988 году он, тогда еще аспирант Института литературы АН БССР, стал организатором первого несанкционированного шествия: 20 тысяч человек собрались в центре Минска и пошли в Куропаты — урочище за чертой города, место массовых расстрелов в 1937 году. То шествие разогнали водометами и слезоточивым газом, а Беляцкого задержали и оштрафовали на 200 рублей за организацию несанкционированного мероприятия. Деньги на штраф аспиранту собирали всем институтом. Он это запомнил на всю жизнь.

А денег требовалось все больше. Митинги разгоняли, белорусов начали сажать. Было множество административных дел, штрафов, арестов, отчислений студентов и увольнений с работы. Были избитые, нуждающиеся в лечении. Были первые уголовные дела. Главное, с чем начала помогать «Вясна», — это юридическая помощь. Адвокат — это всегда дорого, и далеко не у всех есть возможность оплатить его участие. А назначенные государством адвокаты уже тогда уверяли подзащитных, что лучшая линия защиты — это признать вину и покаяться. К счастью, Алесю Беляцкому удалось убедить некоторые иностранные фонды, что помощь политзаключенным — это куда более важно, чем проведение семинаров или конференций.

Мурал в Гданьске с изображением Алеся Беляцкого. Фото: соцсети

В 2010 году, когда мы с мужем сами стали политзаключенными, я смогла на собственном опыте осознать, насколько это важно. Тогда нас, обвиняемых по уголовным статьям, было несколько десятков человек. И семьям каждого из нас помогала «Вясна». Даже просто нанять адвоката было не так просто — многие отказывались участвовать в политических процессах, опасаясь репрессий (правильно опасались, кстати: никто из тех адвокатов, что защищали нас, не смог сохранить лицензию). «Вясна» помогала даже с поиском защитника, не говоря уже об оплате. Государственной регистрации «Вясну» лишили еще в 2003 году, так что деятельность эта была полностью нелегальна. Алесь открыл счет в литовском банке: туда переводились деньги на адвокатов, передачи, лекарства, а потом их нужно было снимать и наличными везти через границу. Летом 2011 года, когда суды над нами уже прошли, началась разработка «Вясны». Беляцкий прекрасно понимал, чем это может закончиться. Более того,

всякий раз, когда он выезжал из Минска в Вильнюс, белорусские пограничники шептали: «Не возвращайтесь». Но он возвращался до самого ареста — до 5 августа 2011 года.

Обвинение было, разумеется, в неуплате налогов. Следствие объявило деньги на литовском счете Беляцкого его личными и подсчитало якобы неуплаченный налог: 90 тысяч долларов. (Кстати, оказалось, что информацию о счете Беляцкого Литва предоставила Беларуси по официальному запросу. Потом посол Литвы в Минске Эдминас Багдонас извинялся перед женой Беляцкого.) И тогда белорусы сами стали «вясновцами»: как когда-то Алесь ходил с коробочкой, чтобы собрать деньги для матери Славомира Адамовича, так теперь соотечественники несли в офис «Вясны», кто сколько мог. И деньги собрали, и этот «ущерб государству» погасили. Беляцкого приговорили к четырем годам. В бобруйской колонии № 2 он работал упаковщиком швейного цеха. Тогда его первый раз выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Когда Алесь Беляцкий еще сидел в Жодинском СИЗО и ждал этапирования в колонию, тяжело заболел его отец. Молниеносный рак сожрал его буквально за два месяца. Диагноз поставили в сентябре, через месяц после ареста сына. А в декабре врачи сказали, что счет идет на дни. Наталья Пинчук, жена Алеся, смогла получить разрешение на свидание сына с отцом. Это было 19 декабря 2011 года. Но когда она привезла в жодинскую тюрьму документы, администрация отказала. Вернее, Наталье предложили привезти отца в Жодино. А конвоировать Беляцкого в Минск жодинские вертухаи отказались. Хотя расстояние — 55 километров, и каждое утро автозаки с заключенными выезжают из Жодино, развозя их по судам Минска. Но везти Беляцкого к умирающему отцу они отказались. А в ответ на объяснения Натальи, что отец уже лежачий и до Жодино его никак не довезешь, посоветовали подать жалобу в департамент исполнения наказаний и пообещали ответить в течение 15 дней. Виктор Беляцкий умер через пять дней.

17 апреля 2012 года Алесь с Натальей должны были праздновать серебряную свадьбу, потом — его 50-летие. Но эти дни она отмечала, трясясь в маршрутках с продуктовыми передачами для мужа. Прошло 10 лет — и все повторилось.

Наталья Пинчук, жена лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, выступает во время церемонии вручения нобелевской Премии мира в мэрии Осло, Норвегия, суббота, 10 декабря 2022 г. Фото: Markus Schreiber/Associated Press/East News

35 лет совместной жизни и собственное 60-летие Алесь встречает на нарах, а Наталья — в очереди с передачей.

В начале 80-х Наташа училась в педучилище в родном Лоеве, а Алесь — на историко-филологическом факультете Гомельского университета. Он играл на бас-гитаре в студенческой группе, которую однажды пригласили выступить на свадьбе двоюродного брата Натальи. Потом Наташа поступила в тот же университет в Гомеле, и начался студенческий роман. Вместе — вожатыми в пионерлагерь, вместе — на раскопки, вместе — на каникулы. Наталья была дочерью районного партийного начальника, который, познакомившись с будущим зятем, предупредил ее: «Смотри, чтобы Сибирью все для него не закончилось». Опытный партиец как в воду глядел. Не предвидел только, что СССР прекратит существование и Сибирь останется в другой стране.

В 2020 году, когда в Беларуси начались массовые протесты и такие же репрессии, волонтеры «Вясны» не успевали не только есть и спать, но даже, кажется, дышать. Число арестованных по уголовным делам измерялось уже не десятками, а сотнями, потом тысячами. Число подвергшихся пыткам и насилию — десятками тысяч. «Вясна» не только помогала, но и документировала, вела мониторинг, убеждала родственников жертв не бояться огласки и говорить вслух.

Хорошо помню свой разговор с Алесем Беляцким зимой 2021 года. Я тогда говорила: «Не могу даже представить себе, Алесь, какой жуткий объем работы предстоит после смены власти. Это же нужно будет добиваться пересмотра стольких дел, отмены стольких приговоров, и «Вясне» придется в этом участвовать — не представляю, как вы справитесь!» Для меня все было очевидно: есть приговоры, которые нужно отменять, и политзаключенные, которых нужно освобождать. Алесь посмотрел на меня с некоторой снисходительностью и начал долго и обстоятельно объяснять.

Он говорил о людях, которые были уволены с работы после административного ареста, задержания или просто «за политику». Многие потом так и не смогли найти работу, а теперь, когда они достигли пенсионного возраста, пенсия им не положена ввиду отсутствия страхового стажа.

Это тоже жертвы репрессий, объяснял Беляцкий, и все эти случаи нужно будет рассматривать отдельно, восстанавливать справедливость и добиваться выплаты пенсий. Студенты, которых отчислили за гражданскую позицию, — такие же жертвы, они имеют право требовать компенсации. И вот тогда я поняла масштаб личности правозащитника Беляцкого: для него права человека неразделимы и не могут быть разложенными на разные полочки. Ключевое для него — это нарушение государством этих прав, и неважно, в чем оно выражается: в увольнении с работы или 20-летнем тюремном сроке. Готовность защитить человека вне зависимости от степени страданий, просто исходя из факта нарушения прав, готовность помочь его близким, готовность идти в тюрьму за права незнакомых людей — это все Алесь Беляцкий.

Фото: SERGEI GAPON /AFP / East News

Второй раз его арестовали 14 июля 2021 года. За решеткой уже находились волонтеры «Вясны» Марфа Рабкова и Андрей Чапюк. Потом арестовали гомельских «вясновцев» Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу. В принципе все уже было понятно. Возможно, если бы было время посидеть-подумать, взвесить за и против — кто знает, к какому решению пришли бы оставшиеся на свободе? Но у них не было свободного времени. Так что в июле пришли за ними. Вместе с Алесем арестовали его заместителя Валентина Стефановича и юриста Владимира Лабковича. Их обвиняют в финансировании протестов и контрабанде (все тех же денег, которыми оплачивалась юридическая помощь репрессированным). Дело передано в суд. С нобелевской речью выступила Наташа. Алесю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Все так, как и должно было быть при диктатуре. Все так, как не должно было быть никогда.

Ирина Халип

* Признана в РФ иноагентом и экстремистской организацией, и запрещена

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