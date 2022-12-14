 

Мнение: Кто выиграл от «потолка цен», торговля нефтью в юанях и рекорд поставок газа в Китай

14.12.2022, 16:57, Разное
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1. Поскольку Россия не будет продавать нефть странам, которые ввели «потолок цен», выигравших от этой очередной западной атаки на Россию следует искать не на Западе (ссылка):
 
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times [заявил], что ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю. «В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», — отметил эксперт.

По его словам, такие ограничения не навредят. Также страны, которые покупают сырую нефть, смогут это делать выгодно. Так, у КНР появится возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей.

Лично я сомневаюсь по поводу «хорошей скидки». Сейчас у нас рынок продавца, за нашей нефтью страны выстраиваются в очередь. Так как проблема с танкерным флотом вчерне решена, нам просто нет смысла раздавать большие скидки — нефть купят и без них. И, да, на всякий случай — подробности сделок по продаже нефти сейчас не публикуются. Если вы читаете, что российская нефть продаётся по такой-то цене, речь обычно идёт не о реальной цифре из контракта, а о голословном предположении аналитика.

2. Проект СнМИ пишет (ссылка):
 
Business Insider отмечает призыв Си Цзиньпина к переводу энергетической торговли с доллара на юань:

«На саммите Си заявил, что Китай будет продолжать импортировать большие объёмы нефти и газа из стран Персидского залива и проводить расчёты в китайских юанях. «Платформа Шанхайской биржи нефти и природного газа будет полностью использоваться для расчётов в юанях при торговле нефтью и газом», — сказал Си.

Неясно, примет ли сейчас это предложение какая-либо из стран Персидского залива, но Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортёр нефти — ведёт переговоры об использовании юаня для расчётов по продаже энергоресурсов. Подобный шаг ослабит роль доллара США как мировой резервной валюты, подстегнув «дедолларизацию». Канадская Deep Dive цитирует эксперта:

«Саудовцам есть что покупать у Китая, а Китаю есть что покупать у Саудовской Аравии. Почему они должны совершать операции в сторонней валюте и нести все эти расходы на обменный курс — особенно с учётом того, что эта третья сторона не друг ни Китаю, ни Саудовской Аравии? Китай уже использует юань для покупки российской энергии».

3. Россия наращивает поставки газа в Китай (ссылка):

«Газпром» 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что компания превысила установленные в рамках договора купли-продажи газа обязательства на 16,4 процента.

Меж тем, Россия продолжает и поставки газа в Европу. Причём не только трубопроводного (ссылка):

…в настоящий момент 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России, а главными покупателями голубого топлива являются Бельгия, Франция и Нидерланды.

Источник: Место для дискуссий


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