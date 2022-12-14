Загнали в гроб: Директор сцепился с братом облапошенного Моисеева из-за наследства

Старший брат покойного российского певца Бориса Моисеева заявил, что намерен судиться за наследство, так как считает, что артиста попросту облапошили и заставили переписать имущество на третьих лиц.

Заслуженный артист России, певец и танцовщик Борис Моисеев умер 27 сентября после трех перенесенных инсультов и продолжительной болезни. В последнее время вокруг артиста ходили странные новости о том, что директор Сергей Горох якобы прячет его в загородном доме и фактически отрезал от внешнего мира, но сам он утверждал обратное. Между тем именно директору после смерти Моисеева досталась его квартира. Сам Сергей Горох утверждает, что у него на руках все официальные документы, и все было сделано по закону, а вот брат артиста даже не явился к нему на похороны.

“У меня совесть чиста и перед собой, и перед законом, и перед памятью Бориса Михайловича”, – заявил директор Бориса Моисеева.

Старший брат Бориса Моисеева Марк Талкач в свою очередь считает, что квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами и счетами должны принадлежать по закону, а Бориса Моисеева попросту загнали в гроб, и вся правда на самом деле на поверхности.

По мнению адвоката Александра Добровинского, брат Моисеева хочет, чтобы полиция как можно быстрее начала расследование.