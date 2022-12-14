 

Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты

14.12.2022, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный российский юморист, телеведущий, резидент Comedy Club Гарик Харламов был женат дважды. Первый брак продлился меньше трех лет. Во второй раз избранницей шоумена стала актриса Кристина Асмус. Свадьба состоялась в 2013 году, а в 2020 пара развелась. В браке родилась дочь Анастасия.

Меж тем, по данным Пятого канала, Гарик Харламов и Кристина Асмус так и не разъехались после развода. Бывшие супруги делят общую жилплощадь. Мало того, юморист живет не с одной, а сразу с двумя женщинами.

Мать телеведущего также поселилась в бывшем семейном гнездышке. К слову, нежелание 41-летнего комика разлучаться с родительницей можно объяснить многими причинами. Однако если проблема имеет психологический подтекст, то ему требуется помощь лекаря человеческих душ.

Так, психолог Ирена Сирма подчеркнула, что у мужчин могут появляться фобии. К примеру, Гарик Харламов может быть сильно привязан к укладу жизни, который формировался годами. По мнению специалиста, зачастую даже взрослые, состоятельные семьянины не могут чувствовать себя уверенно без присутствия матери.

“И, конечно, если живут вместе в одном доме жена и свекровь, нужно понимать, что двух хозяек на одной кухне, как известно, не бывает, и уже закладываются конфликты”, – отметила эксперт.

Меж тем, ее коллега Филипп Литвиненко полагает, что Гарик Харламов, Кристина Асмус и мать юмориста делят общую жилплощадь не из-за психологических проблем. По мнению специалиста, у взрослого мужчины могут быть просто очень хорошие отношения с родителями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.20 / Мнение: Первый Евросоюз создала Россия

06.12.21 / Предпочтительно темных оттенков и с завышенной талией: советы по выбору идеальных джинсов для полных девушек

10.11.22 / Во французском Лиможе школьники мёрзнут из-за проблем с отоплением

11.12.22 / Как построить счастливые отношения: ценные советы от астролога

05.12.22 / В РФ начались продажи новых кроссоверов Suzuki Ignis по цене от 700 тыс. рублей

25.11.21 / Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

07.07.22 / На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею

07.11.20 / Оформить подписку на телеграм-каналы в Белоруссии можно будет только в отделениях Белпочты

30.04.21 / В прекрасной форме: Наталья Подольская отдыхает с семьей на Мальдивах

30.11.22 / «Этот гол от меня!»: Роналду потребовал провести ДНК-тест волос на забитом им мяче

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика