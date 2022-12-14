 

Очень необычно и трогательно: делаем бабочку своими руками (инструкция и фото)

14.12.2022, 16:20, Разное
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Деревенский стиль сегодня в тренде, и у вас есть прекрасная возможность его дополнить оригинальной деревянной бабочкой, изготовленной своим руками. Преимущество заключается в том, что эта поделка может стать елочной игрушкой. Как это сделать, вы поймете из данной статьи.

Материалы и инструменты

Плюс заключается в том, что вам не нужно будет тратить денег, поскольку основные детали для изготовления бабочки вы можете найти на заднем дворике своего дома, в лесу или парке.

Вам понадобится четыре овальных среза дерева, острый нож или секатор, клеевой пистолет. Если нет подходящих обрезков древесины, их можно отпилить от старой ветки.

Техника изготовления

Найдите кусочек ветки с раздвоенными концами с одной стороны (форма рогатки).

Склейте при помощи клеевого пистолета по два овальных среза дерева так, чтобы овалы были направлены в разные стороны: один вверх, а второй вниз.

Прикрепите две детали с обеих сторон ветки также при помощи клеевого пистолета.

Проследите за тем, чтобы клея было достаточно, и все детали прочно прикрепились.

Декоративное оформление

Если вы хотите сделать бабочку новогодней елочной игрушкой, прикрепите сверху петлю из веревки или ленты, можно также использовать металлический крючок для игрушек.

Покрасьте бабочку в любой цвет или разные цвета, инкрустируйте стразами или бусинами, покройте блестками. Все зависть от вашего вкуса и фантазии, поэтому вы можете выбрать любой дизайн.


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