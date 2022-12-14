 

Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур позируют на общем рождественском фото с семьей

14.12.2022, 16:03, Разное
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Брюс Уиллис и Деми Мур делятся праздничным настроением! Накануне 60-летняя актриса опубликовала целую серию семейных фотографий, на которых они запечатлены вместе с 67-летним бывшим супругом, его нынешней женой Эммой Хеминг Уиллис и пятью дочерьми — тремя общими (34-летней Румер, 31-летней Скаут и 28-летней Талулой) и двумя, рожденными в отношениях с Хеминг (10-летней Мэйбл Рэй и 8-летней Эвелин Пенн).

Мы семья! Погрузитесь в праздничное настроение! — подписала снимки Мур.

Эмма Хеминг поделилась публикацией Деми в разделе сторис и написала:

Счастливых праздников от нашей семьи вашей!

Грядущий праздничный сезон ознаменует первое Рождество, которое Брюс Уиллис отметит с новым диагнозом. Ранее в этом году семья актера сделала официальное совместное заявление, в котором участвовала и Деми Мур, о том, что Брюс завершает актерскую карьеру из-за проблем с речью. Старшие дочери Румер и Скаут подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”). То есть он почти не может говорить, а соответственно, и участвовать в новых проектах.

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. После, в 2005-м, актриса связала себя узами брака с Эштоном Катчером, а Уиллис женился на Эмме Хеминг в 2009-м. Совсем недавно Деми Мур обнародовала новый роман с шеф-поваром Дэниелом Хаммом, однако эти отношения не продлились долго. Они расстались в прошлом месяце.


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