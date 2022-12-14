 

“Я играла объект желания”: Скарлетт Йоханссон об однотипных ролях и давлении в Голливуде

14.12.2022, 16:03, Разное
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38-летняя Скарлетт Йоханссон стала гостьей очередного выпуска подкаста “Столик на двоих с Брюсом Боцци”, где вспомнила свой непростой путь в Голливуде. По словам актрисы, первые годы ей предлагали однотипные роли секс-бомб и роковых красавиц, и ей с трудом удалось выбраться из этого амплуа.

Я снялась в ”Тудностях перевода” и “Девушке с жемчужной сережкой”, и к тому моменту мне было 18-19 лет. Я свыкалась со своей собственной женственностью и узнавала себя, – поделилась она. – В каком-то смысле меня готовили к тому, чтобы я стала тем, кого вы называете актером с эффектом разорвавшейся бомбы. Я постоянно играла объект желания и внезапно оказалась загнанной в угол. Я не могла из этого выбраться.

Впрочем, несмотря на давление, Скарлетт не сломалась и стала тщательнее выбирать роли.

Я стала работать над этой проблемой, пыталась участвовать в разных проектах и работать с разными командами, – сказала актриса.

На прошлой неделе стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона “Город астероидов”. А в ноябре актриса вместе со своим возлюбленным Колином Жостом впервые вышла в свет после тайной свадьбы и рождения второго общего ребенка.

Напомним, что второй раз Скарлетт Йоханссон стала мамой в августе этого года. О беременности актрисы СМИ узнали незадолго до этого, в начале июля, а ее супруг подтвердил этот факт и вовсе лишь накануне рождения мальчика. У актрисы также подрастает дочь от предыдущего брака с Роменом Дуриаком – 7-летняя Роуз Дороти.


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