 

Зачем вспотел Джиган? – Личное мнение

14.12.2022, 16:00, Разное
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Известная Анечка Седокова, которую Самойловой и Джигану удалось заманить на свою вторую свадьбу, хорошо повеселилась на мероприятии.

Вышла исполнять и заявила, что «10 лет думала, песня Холодное сердце посвящена Оксане, а она не ей посвящена».


Фото: Соцсети

Джиган в этот момент испугался. Растерялся, захлопал глазками и, как мне кажется, даже вспотел.

Начал, конечно, оправдываться, что-то лепетать, доказывать, но Оксана стояла уже как оплёванная, передают светские хроникёры.

Анечка же радостно и — насколько могла, учитывая её габариты! — грациозно упорхнула танцевать — вся в латексе.

Над Седлоковой можно бесконечно ржать, но в чём ей не откажешь, так это в умении набросить с лопаты. Женщина она опытная, за упитанными плечами несколько браков, так что Анечка знает, что именно приводит к разводам.

Самойлова изо всех сил рисует картинку счастливой семьи. Затирает фильтрами морщины, ставит мужа под ёлочку, демонстрирует идиллию в отношениях.

А тут приходит задорная веселуха Анька и одной фразой рушит расставленные декорации. Впрочем, в посудной лавке, где витрины шатаются, сделать это несложно.

Конечно, Самойловой хочется, чтобы все думали, что у Джигана никого не было до неё. Что вся романтика — только ей. Все слова всех песен — для неё.

Всё для тебя, как поёт Стас Михайлов, рассветы и туманы.

Молодец Седокова! Понятно, что Джиган ей даром не нужен, но по привычке Аня расчищает поле, как в шахматах. Мало ли, вдруг и Джиган пригодится? А если и не нужен, то дела ей до скандала Самойловой с мужем после торжества всё равно никакого нет. Пусть сами разбираются, пока Аня танцует.

Понятно, что с таким подходом подруг не заведёшь особо. А ей они и не нужны.

К чему это я? Ах, да: а вас подружки с мужиками ссорили?

Источник: Лена Миро


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