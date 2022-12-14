 

Журналисты «Дождя» прочли в прямом эфире стихотворение «Прощай, убогое чухонье»

14.12.2022, 15:53, Разное
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Сотрудники лишённого права на вещание в Латвии телеканала «Дождь» (организация признана в РФ иностранным агентом) прочли в прямом эфире стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, убогое чухонье»,
которое он написал под впечатлением от визита в Ригу в 1836 году. Таким образом
журналисты высказали своё мнение о состоянии гражданских свобод в Латвии.

Произведение входит в цикл «Лермонтовских прощаний»,
из которых самым известным является стихотворение «Прощай, немытая Россия».
Литературоведам известно одиннадцать стихов этого цикла, написанных самим Лермонтовым, и
ещё пять, чьё авторство под вопросом.

За годы своей жизни Михаил Юрьевич успел
попрощаться не только с «немытой Россией», но и с «убогим чухоньем», «коварной
немчурой», «цыганскою Одессой» и другими местами. Довольно часто он,
возвращаясь из путешествий, критиковал посещённый край и посвящал ему
ругательную поэму. ИА «Панорама» приводит полный текст, который зачитали
журналисты телеканала в своём последнем эфире на латвийском
телевидении.

Прощай, убогое чухонье,Страна неграждан и цензур.Где все свободны от купюр.Твоих я больше не увижуОбгаженных и грязных стен,Твоих кривых убогих хижин,Где воцарились смрад и тлен.Прощай, угодье русофобов,Фашистской гадины удел!Я возвращаюсь в Подмосковье,Там у меня немало дел.Прощай, занюханный клоповник,Чухонца нищего дыра!Я возвращаюсь в Подмосковье,Домой, на Родину пора!
М.Ю. Лермонтов, 1836 год

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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