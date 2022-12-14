 

Das Erste – страны ЕС согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление

14.12.2022, 15:45, Разное
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Министры стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе рекомендовали предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет Das Erste. Главам государств и правительств предстоит одобрить это решение на саммите ЕС в четверг. Как считает издание, предоставление стране статуса кандидата в Брюсселе также рассматривается как «сигнал Евросоюза Москве», которая уже «много лет пытается расширить своё влияние на Западных Балканах».


AP

Боснии и Герцеговине будет предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз на саммите ЕС в четверг. Об этом договорились министры стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе. С большой долей вероятности их рекомендация будет принята главами государств и правительств ЕС, пишет Das Erste.

«Босния и Герцеговина предприняла огромные усилия по проведению реформ в последние месяцы», — сказала государственный министр Германии по европейским делам Анна Люрманн. В частности, в октябре стране удалось провести «свободные и честные выборы» и сформировать правительство.

По данным источников в дипломатических кругах, представители 27 стран — членов ЕС единогласно поддержали соответствующее предложение Еврокомиссии.

В июне по рекомендации Еврокомиссии страны ЕС официально предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове. Однако переговоры о присоединении к объединению должны начаться только после того, как будут выполнены требования Еврокомиссии в области реформ. Аналогичная процедура будет применяться к Боснии и Герцеговине. В ходе принятия решения по Украине и Молдове за отказ от присоединения к ЕС по ускоренной процедуре выступили прежде всего такие страны, как Австрия.

Недавно Еврокомиссия также указала, что для начала переговоров о присоединении решающим фактором по-прежнему остаётся выполнение определённых критериев. Прежде всего речь идёт о реформах в области верховенства права или борьбы с коррупцией и преступностью.

Перспектива вступления в ЕС была предоставлена Боснии и Герцеговине ​​ещё в 2003 году. Официальную заявку на вступление государство подало в 2016 году. Однако в 2019 году было решено, что страна получит статус кандидата только после того, как выполнит список из 14 критериев.

В Боснии и Герцеговине проживает 3,3 миллионов человек. Предоставление ей статуса кандидата в Брюсселе также рассматривается как «сигнал Евросоюза Москве». РФ уже «много лет пытается расширить своё влияние на Западных Балканах», считает Das Erste. 


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