Мнение: Если бы СВО началась 8 лет назад, население стран бСССР и переписывание истории СССР

1. Блогер keleg пишет, что было бы, если бы нам пришлось начать СВО в 2014 (ссылка):



После признания ВВП про то, что надо было раньше воевать Украину, опять пошли разговоры типа «Мы же говорили!»

Да, 8 лет назад российская армия могла в военном отношении победить украинские войска без серьезных проблем и даже с партизанским движением более-менее справилась бы за несколько лет.

А вот с экономикой было бы… очень, очень плохо. Ну вот представим, что такой же силы санкции, как сейчас, были введены 8 лет назад.

Без чего могла бы остаться Россия?

А. Без работающих банковских карт. Карт «Мир» еще не было, «Виза» и «Мастеркард» свои процессинговые центры держали за пределами нашей юрисдикции и территории.

Б. Без Интернета, учения в 2014 году показали высокую уязвимость российского сегмента к отключению.

В. Без поддержки Китая. «Кимерика» была в самом разгаре, Товарищ Си только-только начинал свое правление и строительство армии и флота.

Г. Без возможности перенаправить экспорт в Азию. Ледоколы для СевМорПути еще не построены, БАМ не расширен, порты на Балтике и на Дальнем Востоке не построены.

Д. Без гражданских авиаперевозок. Все перевозки шли на боингах-аэробусах и их импортозамещение было в далеких планах.

Е. Без возможности экспорта нефти. Азия еще не поднялась так, американские сланцевики на подъеме, рынок затоварен и цена нефти низкая — есть возможность полностью выкинуть Россию с рынка. Танкеры тоже еще не умеем строить. Даже ОПЕК+ еще нет, Россия — только наблюдатель.

Ё. Без возможности экспорта газа. Сжижать газ еще не умеем, газовозов нет, газопровод «Сила Сибири» в Китай не построен. Фактически весь экспорт газа идет в Европу и может быть заблокирован.

Ж. Без серьезной части продуктов. Ещё нет импортозамещения даже по зерновым, не говоря уж про мясо.

З. Без необходимого для экономики объема производства полимеров. Знаменитую фразу вы помните, она вполне соответствовала действительности. За последние 8 лет нефтехимию подтянули очень сильно.

Можно продолжать и продолжать… мировая экономика была в начале цикла и рассчитывать, как сейчас, на мировой кризис было невозможно, а значит никаких надежд на победу в экономическом противостоянии не было даже теоретически.

Все это значило бы обрушение финансовой системы России, следом экономики, социалки и, увы, скорее всего, капитуляцию.

2. Дзен-канал «Объясняю на пальцах» приводит данные о том, насколько увеличилось/сократилось население стран бывшего СССР (ссылка):



Разделим страны на два рейтинга. Сначала, те, у которых население выросло (от меньшего процента к большему):

Россия: 148,3 млн >>> 151,8 млн (+2%)

Казахстан: 16,8 млн >>> 19,6 млн (+17%)

Азербайджан: 7,2 млн >>> 10,2 млн (+41%)

Туркмения: 3,7 млн >>> 5,6 млн (+51%)

Киргизия: 4,4 млн >>> 6,7 млн (+52%)

Узбекистан: 20,7 млн >>> 35,3 млн (+70%)

Таджикистан: 5,4 млн >>> 10 млн (+85%)

А теперь те, кто сократился:

Белоруссия: 10,3 млн >>> 9,3 млн (-10%)

Армения: 3,5 млн >>> 3,1 млн (-11%)

Эстония: 1,6 млн >>> 1,3 млн (-19%)

Литва: 3,7 млн >>> 2,8 млн (-24%)

Грузия: 5,4 млн >>> 3,7 млн (-31%)

Латвия: 2,7 млн >>> 1,9 млн (-35%)

Молдавия: 4,4 млн >>> 2,6 млн (-41%)

Украина: 51,7 млн >>> (данные разнятся, возьмем среднюю цифру) 28 млн (-46%)

3. По поводу переписывания истории. Любопытный и довольно характерный диалог из комментариев (ссылка):

— Розалия Землячка, конечно, была дамой неприятной, но никакого “Красного Террора в Крыму” она не учиняла, террор был придуман эмигрантом, свалившим из Крыма еще до подхода красных.

— Владимир, мне бабушка рассказывала что она и её мать некоторое очень трудное время жили в семье дяди. Который попал в плен к красным в Крыму. Их повели на расстрел. К нему подошел комиссар и спросил, «ты еврей?». Он обманул, ответив «да». Благодаря чему остался жив.

Подробнее про Красный Террор в Крыму можно прочесть, например, вот здесь. Обратите внимание, что даже историки-леваки не отрицают самого факта масштабного Красного Террора в Крыму, спорят они только о количестве жертв.