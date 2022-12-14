 

Володин: Россия решила вопрос продовольственной безопасности

14.12.2022, 15:25, Разное
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По его словам, одним из показателей современной России стала способность удовлетворять свои потребности в зерне.

“Это говорит о том, что лучше работаем, достижения выше, технологии стали более эффективными”, – подчеркнул председатель ГД.

Спикер напомнил о разработанном Госдумой законе
о виноградарстве и виноделии. Благодаря инициативе средний показатель отечественных вин в продаже превысил 55%, уточнил Володин.

Председатель ГД отметил, что закон позволил заново создать сферу виноделия в нашей стране. Кроме того, возрождение отрасли создало новые рабочие места, добавил политик.

Володин предложил провести в феврале следующего года парламентские слушания по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель и повышения их плодородия. В мероприятии примут участие депутаты, представители Россельхознадзора, прокуратуры и компаний – производителей удобрений.

“Возможно, выработаем решения, которые лягут либо в основу будущего закона либо подзаконных актов”, – заключил спикер Госдумы.


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