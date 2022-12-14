 

Суд и иск на миллионы: Влипшая в уголовщину Собчак попалась после подлого обмана

14.12.2022, 15:25, Разное
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Богатые на скандалы выдались последние месяцы уходящего года для знаменитой журналистки. Сначала она влипла в уголовщину, когда ее сотрудников задержали по делу о вымогательстве. По нему Ксения Собчак проходит свидетелем, но из-за одной своей махинации она все же угодила в суд.

Приключения в жизни блондинки не закончились. На этот раз на нее подали в суд – женщина, которая занималась установкой каминов в ее доме. Журналистка вроде бы не бедствует, а за всю свою работу получает очень хорошие деньги! Однако что-то ей помешало выплатить всю сумму за работу по ее хоромам: Елене Лякишевой она отдала лишь предоплату.

Возможно, Ксения Собчак подумала, что эту историю удастся скрыть, но, благодаря прессе, попалась после подлого обмана, в котором ее и обвинила женщина. В итоге обиженная мастерица подала заявление и иск в Хамовнический суд в надежде получить деньги за свой тяжкий труд.

Теперь женщина намерена взыскать с супруги Константина Богомолова недополученную оплату и пени в сумме трех миллионов. Пока о событиях можно судить лишь по информации в прессе, ведь сама журналистка предпочитает хранить молчание. Возможно, Ксения Собчак решит прокомментировать ситуацию и как-то оправдать свои действия.


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