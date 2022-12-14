Массовые сокращения в мире испортили рождественские праздники десяткам тысяч людей
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Массовые сокращения испортили рождественские праздники десяткам тысяч людей по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, россиянам не стоит переживать по этому поводу.
Несмотря на предновогоднюю пору, у десятков тысяч людей по всему миру в этом году настроение далеко не праздничное. Причиной этого стали массовые сокращения, которые проводят крупные корпорации. Особенно большой процент уволенных отмечается в компаниях, работающих в сфере технологий. Например, нидерландский производитель бытовой техники Phillips оставят без работы 4 тысячи сотрудников. Рекордами по количеству увольнений отмечаются за китайскими концернами Alibaba и Tencent и конгломератами из США, Нидерландов и Италии. Так, Amazon и Credit Suisse уже провели сокращение штата на почти 10 тысяч работников. Германская компания Henkel лишит заработка порядка 2 тысяч персонала.
Особенно впечатляют изменения в штате американской криптовалютной бирже Kraken, рабочее место в которой потеряла почти треть сотрудников. В Intel эта цифра достигает почти 20 процентов, а знаменитый бренд по производству ноутбуков и принтеров HP оставит «за бортом» 9 тысяч человек, что поможет им сэкономить 1,4 миллиарда долларов. Всего в мировом масштабе под сокращение попали 150 тысяч человек.
При этом, по оценкам специалистов, наряду с увольнениями в IT сфере, другие области производства, наоборот, испытывают недостачу в рабочих ресурсах. Однако Россию глобальные сокращения и рецессия не должны затронуть, уверены отечественные эксперты.
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