Массовые сокращения в мире испортили рождественские праздники десяткам тысяч людей

Массовые сокращения испортили рождественские праздники десяткам тысяч людей по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, россиянам не стоит переживать по этому поводу.

Несмотря на предновогоднюю пору, у десятков тысяч людей по всему миру в этом году настроение далеко не праздничное. Причиной этого стали массовые сокращения, которые проводят крупные корпорации. Особенно большой процент уволенных отмечается в компаниях, работающих в сфере технологий. Например, нидерландский производитель бытовой техники Phillips оставят без работы 4 тысячи сотрудников. Рекордами по количеству увольнений отмечаются за китайскими концернами Alibaba и Tencent и конгломератами из США, Нидерландов и Италии. Так, Amazon и Credit Suisse уже провели сокращение штата на почти 10 тысяч работников. Германская компания Henkel лишит заработка порядка 2 тысяч персонала.

Особенно впечатляют изменения в штате американской криптовалютной бирже Kraken, рабочее место в которой потеряла почти треть сотрудников. В Intel эта цифра достигает почти 20 процентов, а знаменитый бренд по производству ноутбуков и принтеров HP оставит «за бортом» 9 тысяч человек, что поможет им сэкономить 1,4 миллиарда долларов. Всего в мировом масштабе под сокращение попали 150 тысяч человек.

При этом, по оценкам специалистов, наряду с увольнениями в IT сфере, другие области производства, наоборот, испытывают недостачу в рабочих ресурсах. Однако Россию глобальные сокращения и рецессия не должны затронуть, уверены отечественные эксперты.