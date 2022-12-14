Сальма Хайек и Антонио Бандерас на премьере анимационного фильма “Кот в сапогах: Последнее желание”

Накануне в Нью-Йорке прошла премьера нового анимационного фильма “Кот в сапогах: Последнее желание”, в котором 56-летняя Сальма Хайек и 62-летний Антонио Бандерас озвучили главных героев. На ковровой дорожке актеры появились вместе — ни для кого не секрет, что они не только коллеги, но и старинные друзья.

Для выхода Сальма выбрала бледно-голубое расшитое кристаллами “платье принцессы” от Alexander McQueen, в то время как Антонио появился на мероприятии в повсдневном образе, главным акцентом которого стала кожаная косуха насыщенного синего цвета.

Новый анимационный фильм является продолжением спин-оффа “Шрека” “Кот в сапогах” (2011). Помимо Бандераса и Хайек роли в мультфильме также озвучили Флоренс Пью, Оливия Колман и другие знаменитости.