 

От умной колонки до свитшота супермамы: лучшие подарки для молодых родителей

14.12.2022, 14:40, Разное
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Умная колонка

Ко всем плюсам умной колонки Яндекса добавился еще один, который точно придется по вкусу молодым родителям – режим радионяни. Он работает во всех моделях Станции, от Лайта до Макса, и позволяет взрослым заниматься своими делами, не беспокоясь о малыше. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук, поэтому родители сразу слышат, когда ребенок проснулся. Приятно, что колонка будет полезна ребенку на всех этапах взросления: включит колыбельную и расскажет сказку, развлечет игрой и поможет развить речь с помощью тренажера “Легко сказать”, а дети постарше с ее помощью могут слушать музыку и делать уроки. 

Персонализированные свитшоты

Тренд на family look особенно близок тем, кто только что обзавелся гордым званием “мама” или “папа”. Но даже такие образы можно и нужно делать особенными – как одежда бренда Momset, который предлагает персонализированные свитшоты с самыми дорогими вам именами. Papa to Super Leo, Mama to Wonder Vera – чем больше детей, тем длиннее вышивка и ярче переполняющее вас счастье. Помимо свитшотов, в арсенале Momset – футболки с принтом MAMA, шоперы с надписью Moms’ No Stress Club, кружки Dads’ No Rules Club и другие изделия.

Вечернее платье

Новый год – праздник, который хочется провести волшебно и блестяще. И неважно, что в остальное время вы выбираете удобные луки, в которых комфортно гулять с ребенком, бегать по магазинам и заниматься домашними делами. В новогоднюю ночь постараетесь забыть о суете и почувствовать себя принцессой. В помощь – сказочные платья бренда Masterpeace. Как, например, эта модель с пышным подолом, усыпанным разноцветными звездами.

Массаж лица

Какой родитель не мечтает о долгом сне или отличном массаже? А также о том, чтобы убрать с лица отечность и придать ему свежий вид. Приятным подарком как для мам, так и для пап может стать сертификат на массаж лица Faceology. Концепция основана на здоровом питании кожи, безинвазивных процедурах и поддержании мышц лица в тонусе.

Столовый набор

Став родителями, готовьтесь еще чаще принимать гостей – включая тех, кто придет поздравлять вас и знакомиться с малышом. А чтобы столовые наборы производили эффект и на дальнейших многочисленных детских праздниках, выбирайте яркие нескучные варианты. Например, как французская посуда из лиможского фарфора Degrenne, представленная на сайте YADOMA.

ЗОЖ-бокс

Всем известное правило – “наденьте маску сначала на себя, потом – на ребенка” – будет актуально и в отношении еды. Покормив ребенка, не забудьте перед этим порадовать вкусными и полезными сладостями самих себя. Безглютеновые чипсы, ореховая паста, мармелад без сахара – отличный подарок для современных мам и пап, которым близок ЗОЖ-рацион. Что немаловажно – выбирайте бокс с доставкой, чтобы не тратить на шопинг драгоценное время, которое можно провести с семьей.

 


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