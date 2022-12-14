Такер Карлсон – использование частных самолётов, это преступление против планеты и климата

Частные самолёты представляют серьёзную опасность для окружающей среды, учитывая несоизмеримые объёмы выбросов CO2, которые они производят. При этом ими пользуются именно те, кто громче всех говорит о необходимости беречь нашу планету и бороться с изменением климата, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Среди крупных политиков нет людей, которые бы не путешествовали на личных бортах, при этом именитые «зелёные» организации не подвергают их критике, подчёркивает ведущий.

Во время 50-минутного полёта на личном самолёте объём выбросов углекислого газа равен тому, что вырабатывает обычный автомобиль за целый год! 50 минут! Представьте, каковы будут выбросы во время полёта из Вашингтона в Лос-Анджелес или из Хэмптонса в Аспен? А затем представьте тысячи, десятки тысяч таких рейсов, которыми путешествуют люди, которые верят, что изменение климата — это «экзистенциальная» угроза! Это не ошибка, это делается намеренно. Это своего рода заявление, и, если подумать, весьма громкое заявление. Если вы треплетесь о выбросах углекислого газа и климате, а потом летите частным бортом, то вы буквально показываете средний палец этой стране и плебеям, ездящим там внизу на своих джипах, которые вы планируете запретить! И такое не только у нас в стране — нам ещё не сильно досталось! Экономики целых наций разрушаются прямо сейчас во имя борьбы с изменением климата по указке людей, которые пользуются частными самолётами!

Люди голодают и замерзают насмерть по всему миру, чтобы Питу Буттиджичу (министр транспорта США. — ИноТВ) и его друзьям не нужно было проходить через металлоискатель и взаимодействовать с администрацией транспортной безопасности. Я особенно выделю Преподобного Пита как наиболее самодовольного в этой группе людей. Есть ли хоть один «климатический активист» на высоком посту, который не пользуется частным самолётом? На недавний климатический саммит более 400 участников прибыли индивидуально. Не рейсом JetBlue, а на своих личных бортах. Джеф Безос — один из них: он прибыл тем же образом, что и Борис Джонсон. А Джона Керри однажды громко осудили за то, что он прилетел на конференцию по климату в Исландии на своём Gulfstream. Но не переживайте — у него не было выбора: это слишком важное событие! Давайте посмотрим.

ДЖОН КЕРРИ, специальный представитель президента США по вопросам климата: Для кого-то вроде меня — кто ездит по миру, пытаясь победить в этой борьбе, — это единственный вариант. Мне нужно очень много времени, чтобы добраться куда-либо, я не могу поплыть туда через океан, мне приходится лететь, чтобы встретиться с людьми и добиться цели.

О, «кто-то вроде меня»! Дружище, ты что, никогда не слышал про Zoom? Ты должен быть в тюрьме, согласно своим собственным стандартам! Он климатический преступник и должен быть осуждён, в соответствии с его же порядками! И не только он, а все узнаваемые лица из сфер политики и развлечений Америки: Нэнси Пелоси пользуется личным самолётом, Барак Обама, Леонардо Дикаприо. Знаете, кто ещё часто так делает? Ал Гор летает частными рейсами! Майкл Блумберг — тоже! В четырёхлетний срок пребывания на посту представителя по климатическим вопросам господин Блумберг совершил боле 1700 частных перелётов, создав более 10 тысяч тонн выбросов углекислого газа! Лично вы так никогда не сможете! Даже заполнив свой двор дизельными генераторами, которые будут непрерывно работать, у вас не получится! Ваш автомобиль выбрасывает менее 5 тонн CO2 в год! Это имеет очень большое значение. Это преступление против матери-земли и климата. Вы, должно быть, задаётесь вопросом, что же думают про это поборники борьбы за климат? Что насчёт «климатических воинов» в Гринписе? В Sierra Club — фонде защиты окружающей среды? Они замечают это? Не особо. Ругают ли они своих доноров за подрыв ключевого посыла их работы? Нет, конечно же нет.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года.