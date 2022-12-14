 

Мнение: Послание Путина

14.12.2022, 14:15, Разное
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2022 год, похоже, останется без послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом поговаривают не анонимы из телеграмм-каналов и прочих соцсетяей. Об этом уполномочили объявить ТАСС.  ТАСС и объявил. Правда, тоже со ссылкой на «анонимный источник» в парламенте. Который сообщил: «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет».

По Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В послании глава государства должен изложить свою оценку ситуации в стране и обозначить задачи на перспективу.

Между тем,  предыдущий раз президент обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. То есть прошло  уже полтора года…

Вот я и думаю, неужели 2022 год получился таким, что Владимиру Владимировичу  просто не хочется излагать «свою оценку ситуации в стране», а тем более говорить о перспективах?

На снимках: предыдущее послание президента России, 21 апреля 2021 года, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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