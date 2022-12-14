В Ханты-Мансийске поймали убийц и насильников спустя 11 лет

В 2011 году было в ХМАО были совершены два преступления, которые до этого года было затруднительно раскрыть – не хватало доказательной базы. Теперь два местных жителя пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили 11 лет назад.

По данным URA.RU, раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям. На данный момент подозреваемые находятся под стражей и ожидают суда.