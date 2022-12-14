 

В Ханты-Мансийске поймали убийц и насильников спустя 11 лет

14.12.2022, 14:02, Разное
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В 2011 году было в ХМАО были совершены два преступления, которые до этого года было затруднительно раскрыть – не хватало доказательной базы. Теперь два местных жителя пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили 11 лет назад.

По данным URA.RU, раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям. На данный момент подозреваемые находятся под стражей и ожидают суда.


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