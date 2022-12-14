“Место на Востряковском”: Подробности похорон умершего на 85-м году жизни Дроздова

Знаменитого телеведущего в России знают от мала до велика, ведь его программа “В мире животных” стала культовой! Летом следующего года Николай Дроздов должен отметить свой юбилей, однако СМИ то и дело хоронят его, уверяя, что он умер на 85-м году жизни.

Об этом в одном из недавних интервью рассказал сам зоолог, отметив, что подобные статьи особенно расстраивают его жену Татьяну Петровну. “Смотри, опять написали…”, – говорит она пышущему здоровьем телеведущему. А вот его такие публикации, как оказалось, не трогают.

“Периодически вот фейки про себя читаю — что я, мол, того, умер. И главное, такие жалостливые и грустные фейки”, – возмутился Николай Дроздов. Оптимистичный ученый говорит, что, когда на самом деле настанет день его смерти, то шума не будет, потому что народ подумает, мол, очередная ложь.

Кумир миллионов пока на тот свет не собирается, но все же к своим похоронам отчасти подготовился – их подробности он раскрыл во время общения с журналистами. Ведущий “В мире животных” уже даже решил, где его закопают.

“Место на Востряковском у меня есть — рядом с мамой, так что все в порядке. Но я не тороплюсь, разумеется”, – откровенно признался ученый.

У звезды, как оказалось, есть свой секрет долголетия: петь, смеяться и плясать. На протяжении всей своей жизни он выполняет три этих простых действия. И, глядя на Николая Дроздова, сомнения в их эффективности отпадают.