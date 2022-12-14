Мнение: Письмо: “Дурочка”

В этом письме хорошо видно, как автор, прилежно стремясь к балансу вложений, совершенно не учитывает отрицательную n(ОЗ) от своих кислых щей.

Никакие ваши подарочки не нужны, никакие ваши вкусняшки, сюрпризки, если в душе у вас – квашеная капуста, а на лице – кислые щи.

Любому человеку нужен рядом партнер, который может поднять настроение или хотя бы не будет его постоянно портит. Ничего не стоит так дорого как эмоциональный, душевный комфорт, никого не любят так, как человека, умеющего развеселить, успокоить, отвлечь от проблем и вдохновить.

Это самая главная n(ОЗ) и для нее не обязательно иметь большую ОЗ, потому n в таком случае очень большая.

Я вот это примерно хотела от вас услышать при разборе письма от женщины про “высшее лицо”.

Вот здесь у автора не “высшее лицо”, ОЗ примерно равная, но n(ОЗ) ее все равно отрицательная, несмотря на все усилия.

jarrika

Добрый день, Эволюция. Спасибо вам за ваш блог и за шанс попасть к вам на разбор своей ситуации.

Я полтора года встречалась с мужчиной, и вот конец, совершенно бездарный.

Мне 43, с мужем расстались, у него родилась дочь, отношения хорошие, нам с дочкой помогает.

Ему 47, разведен, на жену обижен, оплачивает дочери обучение. У него в квартире всегда идеальный порядок, много работает, домой приезжает в 9 вечера, фактически один выходной – воскресенье. Все делает по списку, по плану. Часы висят в каждой комнате и на кухне тоже.

Мы знакомы давно, несколько раз случайно встретились в городе, и он уговорил меня пойти на кофе, я не очень хотела, засиделась дома к тому времени.

(Она описывает онегина, а с онегиными, как вы помните, главное: не дать им перевложиться. Инициативу онегиных надо обязательно подкреплять, потому что у них всегда почти внутренние щипцы. А она с самого начала акцентирует, что он ее уговаривал, а она не хотела. Все это образует в поле кредит, по которому потом придут проценты. Опишите, друзья, как компенсируются внутренние щипцы онегиных?)

Несколько раз походили на свидания, а потом начали встречаться уже у него дома. Звонил каждый день без пропуска после работы, а в субботу звонил и приглашал “на свидание”, всегда именно так.

Я приезжала на такси, обязательно привозила что-то с собой к вину и на завтрак. Он накрывал на стол, вино, к вину, утром кормил завтраком, я делала что-то вкусненькое, что привезла с собой. Но завтрак в первую очередь нужен был ему, он считает КБЖУ, работает тренером по вечерам и сам занимается. Подарки мы друг другу дарили равноценны, ну может немного с его сторны больше, я старалась не быть должной здесь.

(Вот она сверяет вложения скрупулезно, и мы можем заметить ее лупу при этом подсчете. Это значит, что спонтанности у нее было очень мало. Как связан подсчет и а-спонтанность, понимаете?)

Часто повторял, что делает все возможное, чтобы я у него была счастлива. Включал отопление, укрывал, кормил, с собой конфеты дочери. Но никогда не говорил о чувствах, никогда не скучал, с дочкой знакомиться не собирался, да и меня ни с кем знакомить. Больше того, когда-то я сказала, что буду скучать, он мне сказал: пошла ты нафиг со своим скучанием. И тут мне нужно было уйти, я-то ушла… домой, но потом приехала через неделю снова.

(Автор наградила героя своим “скучанием”, а он скорее всего и так сыт по горло ее унынием и тоской. Он старается сделать им маленький праздник, а автор хочет, чтобы он страдал в разлуке. Герой недополучает положительных эмоций, поэтому КП автора медленно, но уменьшается)

Все недели я занималась своими делами, увлечениями, наверное, поэтому я не прилипла к нему намертво в своих мыслях.

Секс у нас был приятный для меня, мне казалось, ему тоже хорошо. У меня было вдохновение что-то такое интересное для него сделать. Вообще, год был тяжелый, сложный, война, выпуск дочери из школы, поступление в вуз, но эти отношения меня вдохновляли, я научилась шить белье, делать расслабляющий даосский массаж, я ему и делала массажи, сшила платье, и это не все.

(Ее отношения вдохновили, а его они, наверное, сначала немного вдохновляли, потом все меньше, а в конце только отбирали энергию)

Вложений никаких особых ни с его ни с моей стороны не было, времени банально не хватало, он на свой выходной планировал еще кучу всего, сходить к родителям, подготовиться к будущей неделе, и у меня было приблизительное время, когда я, уважая его распорядок и его жизнь, должна была уйти. Короче, сейчас пишу и понимаю, куда влипла, ничего ему от меня не нужно было.

Свидания у нас были романтические. Несколько раз говорил, что нам повезло друг с другом, иногда: “это тот момент, ради которого стоит жить”.

(А автору романтика была не очень интересна, ей хотелось побыстрей перейти к стадии сватовства, знакомиться с родителями, выбирать мебель, съезжаться. Это частый конфликт между мужчинами и женщинами. Первые ищут в любви приятный досуг, а вторые недовольны, что к ним относятся легкомысленно. Но серьезной привязанности не возникнет, если вместо приятного досуга у мужчины – неприятный)

Где-то ближе к году наших встреч начал говорить о том, что мы застряли, что никуда не движемся, чтобы я не давила, хотя мне казалось, я не давлю, а наоборот. Наверное где-то что-то сказала. Мне больше не хватало времени и теплоты от него, слов, а не жизни вместе. Мне было бы с ним трудно, у меня энергия волнообразная, но это наверное ЗВ. Хотя он и окружал меня всяческой заботой. Он говорил, что так у нас романтика, и мы не дадоедаем друг другу.

(Он и сам был готов перейти от стадии романтики к сватовству как порядочный онегин, однако, даже стадия романтики с ней получилась с большим скрипом)

В тот последний раз я приехала. Он нарезал хурму и говорил, улыбаясь, что это у него такая карма, обхаживать меня, пока я сижу разговариваю. Это не значит, что я всегда сидела и ничего не делала. В тот раз – да. Это он устал, перевложился, я недовложилась? Просто надоела наверное.

(Автор считает, что при большой ее СЗ он был бы счастлив, то есть фокусируется она на своих претензиях к нему, а не на его претензиях. Если бы фокусировалась на последнем, могла бы среагировать правильно. Как?)

На следующий день мы лежали после секса, он задремал, я тихонечко лежала рядом, стараясь не нарушить сон, потом он проснулся, я сказала, что так быстро проходит всегда время., он спросил: “Тебе мало?”, я сказала, мне бы хотелось побольше. Он зачем-то посчитал количество секса за год, сказал, что люди, когда долго живут вместе надоедают и начинают мучиться. А так мы сколько встречаемся и у нас все хорошо. Встал и пошел разогревать обед.

А я села… и заплакала. )). Дурочка.

(Здесь у нее пыточный арсенал целый. Доильный аппарат, клещи, молоток по темечку, пытки водой. Непонятно, к чему смайлики. Умиляется дурочкой маленькой, видимо)

Ела я свой обед грустно, кисло, обычно я только кофе пью, пока он ест. Он сказал: “До чего ты меня довела, и себя, я тебе угождал, угождал”.

Ну и все. И все. Еще целую неделю звонил, интересовался дочерью, она приболела. Наверное хотел лично мне сказать о разрыве, приехал в субботу, застал меня врасплох. приготовил долгую речь.

Начиная с я тебя не достоин и всякое такое, что у нас все было непревзойденно, я хоть и головой понимала, что такое может произойти, все-равно была в шоке, ноги меня сами развернули и я хотела уйти, он остановил за руку, договорил, хотел вручить пакет с моими носками и мицеллярной водой, это ж как я ему надоела! Я просто ушла, мне было так стыдно.

(Автору стыдно, что раньше не ушла. О том, что она могла бы вести себя по-другому она даже не думает)

И вот тут дома меня накрыло, я вспомнила, что он меня без спросу несколько раз сфотографировал, последнюю я рассердившись, потребовала удалить сразу, она вообще откровенная, он удалил, но про корзину я не подумала. Еще несколько есть более приличных, но мне так стало неприятно и стыдно, что вот он меня бросил, а у него есть мои фото. Я ему написала, попросила, чтобы он удалил их все и из корзины тоже. Ответил, хорошо. А потом я дура, написала, что была счастлива с ним и спасибо и что со мной все будет хорошо. Не знаю зачем, чтобы не обиделся)), он же старался, или чтобы еще больше унизиться… Он написал в ответ, что мне за все за все безграничное спасибо.

Все, финита. 10 дней прошло, я кажется, в порядке, тру-мою, намываю квартиру, пойду на йогу, стараюсь долго гулять даже в плохую погоду. Рисую. Аппетита нет совсем, правда, похудела. А так более-менее.

А был ли у меня шанс вообще на нормальные отношения с ним? Я была совсем не нужна? Секс онли?

(Автор понимает нужду в ней как в предмете. Нужен этот предмет мебели или места для него нет? На самом деле в процессе общения вы либо становитесь более нужной, приятной, важной, либо постепенно превращаетесь в поглотителя места и времени. В этом отличие человека от вещи, значимость его в отношениях пластична, она всегда имеет потенциал и роста, и снижения. Хотя даже вещь со временем становится или любимой, или надоевшей. А человек – куда больше)

Спасибо, Эволюция.