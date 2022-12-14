Владельцам Tesla Model X и Model S теперь доступны игры из магазина Steam

Владельцы Tesla Model X и Model S теперь смогут пользоваться новой долгожданной функцией. Уже с начала весны водителям электрокаров открыли доступ к играм из магазина приложений Steam.

Новые опции ожидают владельцев популярных моделей автомобилей на электрической тяге. С начала весны корпорация Tesla будет выпускать в продажу машины, оснащенные обновленной бортовой информационно-развлекательной системой. Блок переработанных Model X и Model S построен на основе графического процессора AMD Navi 23 с архитектурой RDNA 2, очень близким по возможностям к самым последним игровым консолям. А это значит, что сидя за рулем автомобиля, его покупатель сможет пользоваться мощными и ресурсоемкими играми.

Инновация предполагает полноценную поддержку синхронизации с магазином приложений Steam. Ресурс содержит тысячи игр на любой вкус, благодаря чему время в пробке на дороге может превратиться в увлекательный досуг. Рестайлинговые Tesla Model S и Model X, по заверению производителя, осилят такие программы, как Cyberpunk 2077, причем владелцу электрокара доступны беспроводные контроллеры.

Стоит напомнить, что в моделях установлено сразу два экрана, один из которых расположен по центру в области размещения ног пассажиров на заднем сидении. Благодаря этому в Model X и Model S играть в одну игру могут как сам водитель, так и его пассажиры, устроив между собой соревнование в какой-либо игре. Чтобы упростить применение каталога Steam, в бортовой развлекательной системе Tesla должно быть как минимум 16 Гигабайт памяти. Также обязателен для того, чтобы воспользоваться инновацией, функция Premium Connectivity. Взаимодействие с облачным сервисом Steam, позволит сберечь игровой процесс для того, чтобы затем вернуться и дойти до последних уровней игры. Также реализуют в машинах поддержку Apple Music и приложения для видеоконференций Zoom. Какие именно игры будут поддерживаться автомобилями, пока данных нет. Оригинальной идеей стала новая опция в климат-контроле, разработанная специально для домашних животных. Теперь владелец сможет оставить пушистого любимца в машине, не переживая, что он перегреется или замерзнет.