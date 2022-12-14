 

Жителя Тюменской области осудили на 4,5 года колонии за кражу 52 коров

14.12.2022, 13:39, Разное
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Житель одного из районов Тюменской области осужден на 4,5 лет колонии. За два месяца житель успел совершить кражу 52 коров.

Необычный судебный процесс завершился в Тюменской области, местный житель всего за два месяца умудрился похитить свыше полусотни голов крупного рогатого скота. На протяжение апреля и мая текущего года обвиняемый загонял находящихся на свободном выпасе телят, коров и быков. Таким образом, в его загоне оказалось 52 чужих животных, которых он украл у земляков.

Чрезвычайное происшествие случилось в городке Ялуторовске. Совокупная сумма, в которую оценили причиненный кражами ущерб, составляет 1,8 миллиона рублей. Законным владельцам уже удалось вернуть 18 похищеных коров. Преступление, совершенное жителем Тюменской области, квалифицировано обвинителями по пункту “в” части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенная в крупном размере кража.

Согласно приговору суда, за содеянное житель Тюменской области получил 4,5 года лишения свобода, которые он проведет в колонии. Как сообщают официальные представители прокуратуры региона, 34-летний житель продавал украденных животных. Кроме заключения, по решению правосудия ялуторовчанин обязан выплатить потерпевшим 1,31 миллиона рублей.


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