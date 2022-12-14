Жителя Тюменской области осудили на 4,5 года колонии за кражу 52 коров

Житель одного из районов Тюменской области осужден на 4,5 лет колонии. За два месяца житель успел совершить кражу 52 коров.

Необычный судебный процесс завершился в Тюменской области, местный житель всего за два месяца умудрился похитить свыше полусотни голов крупного рогатого скота. На протяжение апреля и мая текущего года обвиняемый загонял находящихся на свободном выпасе телят, коров и быков. Таким образом, в его загоне оказалось 52 чужих животных, которых он украл у земляков.

Чрезвычайное происшествие случилось в городке Ялуторовске. Совокупная сумма, в которую оценили причиненный кражами ущерб, составляет 1,8 миллиона рублей. Законным владельцам уже удалось вернуть 18 похищеных коров. Преступление, совершенное жителем Тюменской области, квалифицировано обвинителями по пункту “в” части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенная в крупном размере кража.

Согласно приговору суда, за содеянное житель Тюменской области получил 4,5 года лишения свобода, которые он проведет в колонии. Как сообщают официальные представители прокуратуры региона, 34-летний житель продавал украденных животных. Кроме заключения, по решению правосудия ялуторовчанин обязан выплатить потерпевшим 1,31 миллиона рублей.