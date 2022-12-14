Латвия разрабатывает закон, который не позволит пускать в страну русских с любыми паспортами

Министерство обороны Латвии совместно с Центром исторической памяти разрабатывает законопроект, который позволит не впускать в страну русских вне зависимости от того, паспорт какого государства они предъявляют.

Мера призвана укрепить национальную безопасность.

Согласно законопроекту, все «лица русской (российской) национальности» получат отказ при попытке пересечения границы с целью въезда в страну. Исключение сделают лишь для граждан Латвии и обладателей удостоверения негражданина, поскольку последним пока ещё разрешено жаловаться в ЕСПЧ.

– Речь не идёт о дискриминации, речь идёт о нашем суверенном праве иметь свои законы и требовать их выполнения, – поясняет министр обороны Артис Пабрикс. – И прежде чем кто-то начнёт нас в чём-то обвинять, я ещё раз напомню: верховенство закона в цивилизованном мире неоспоримо. Если вам что-то не нравится, вы идёте в суд… Но сначала надо въехать в страну, а вы не въедете. Вот так это будет работать.

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