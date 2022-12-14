 

Дерзкое пальто и смелое сочетание текстур: стильные зимние комплекты для женщин 40+

14.12.2022, 13:30, Разное
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Простота, дерзость и раскованность, характерные для француженки, могут стать примером для подражания наступившей зимой. Если вы хотите обновить имеющиеся наряды и выглядеть свежее, не тратя много денег, обратите внимание на пять стильных комплектов, которые отлично подойдут женщинам в возрасте 40+.

Дерзкие сапоги с юбкой

Оживят наряд и поднимут настроение в пасмурную погоду сапоги с рисунком. Не стесняйтесь выбирать вещи яркого оттенка или со звериным принтом и сочетайте их с черной кожаной юбкой и свободной рубашкой. Если вы хотите немного усовершенствовать наряд, выберите кремовую вязаную толстовку с капюшоном.

Свободные костюмы

Если вы ищете модный костюм, выбирайте блейзер свободного покроя и прямые брюки. Добавьте ботильоны и тканевое пальто, и будет готов идеальный офисный комплект. Под блейзер можно надеть еще водолазку или классическую блузку. Чтобы образ получился утонченным, выбирайте монохромный наряд.

Светлые оттенки

В холодное время года можно смело выбрать светлые тона. Светло-серый или голубовато-белый оттенок хорошо сочетается с бежевой или черной одеждой. Очень светлые джинсы с серой толстовкой с капюшоном и коричневой курткой из ткани — беспроигрышное сочетание. В моде комбинация трикотажных брюк и худи, которую можно сделать более интересной, если добавить темную куртку.

Бархат

Бархат – классический зимний материал. Даже самый свободный наряд из этого материала выглядит намного элегантнее. Независимо от того, брюки это или блейзер, вы можете сделать бархатную одежду более сдержанной или более дерзкой с помощью аксессуаров, например, пары ботинок в стиле вестерн.

Комбинирование текстур

Зимние пальто из ткани не обязательно должны быть скучными. Даже минималистичные предметы получат новую жизнь, если сочетать их с интересными материалами, такими как кожа или лак. Это сделает наряд более современным и эффектным.


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