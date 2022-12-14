Несколько причин попробовать маски для лица с серой (несмотря на их специфический запах)

Маски с содержанием 10% серы сейчас представлены в широком ассортименте. Они бывают с добавлением цинка, глины и т. д., но наиболее активным веществом все равно остается сера, поскольку она обладает уникальными свойствами. Единственным минусом является весьма специфический запах. Однако преимуществ такой продукции настолько много, что это нюанс оказывается совершенно незначительным.

Борьба с акне

С акне часто всего сталкиваются люди с жирной кожей. Из-за чрезмерного выделения кожного сала поры закупориваются и внутри начинаются воспалительные процессы. Это приводит к появлению акне.

Сера же существенно уменьшает выработку кожного сала. Поэтому данное вещество является наиболее эффективным и одновременно безопасным при борьбе с акне.

Очищение кожи

Серные маски обеспечивают глубокое очищение кожи. Косметическое средство с активным компонентом в виде серы в составе хорошо проникает в эпидермис. Без труда удаляются ороговевшие частички кожи, плюс удаляются загрязнения.

Стимулирование выработки коллагена

Коллаген — это то вещество, которое делает кожу упругой. В молодости коллаген активно вырабатывается, поэтому кожа обычно гладкая, ровная, без складочек. С возрастом наблюдается уменьшение выработки коллагена, поэтому начинают появляться первые признаки старения: морщинки.

С этой проблемой помогают справляться серные маски. При постоянном их использовании начнет активнее вырабатываться коллаген, поэтому не будут видны признаки преждевременного старения.

Гигиена лица

Сера обладает антибактериальными свойствами, поэтому данные маски очень полезны в плане гигиены лица. Ведь в течение дня мы нередко прикасаемся к коже грязными руками. Иногда через небольшие повреждения (например, после выдавливания прыщей) в организм может попасть инфекция, которая запустит воспалительные процессы. Использование же серной маски — гарантия того, что средство убьет все вредные бактерии и микроорганизмы. А это означает, что ваше лицо всегда будет чистым и на нем не будут появляться прыщи.

Лучение чувствительной кожи

Люди с чувствительной кожей очень осторожно выбирают косметические уходовые средства, поскольку та или иная продукция может вызвать аллергию. Однако серная маска в данном случае является исключением из правил. Она не вызывает раздражения или аллергии. Она лечит кожу, слегка ее подсушивает, убивает бактерии на поверхности, очищает поры.

Гладкость и упругость

Из своих антибактериальных и очищающих свойств, из-за стимулирования выработки коллагена в организме использование серной маски благотворно отражается на состоянии кожи. Она становится более упругой, гладкой, мягкой и приятной на ощупь. Плюс ко всему пропадает некрасивый жирный блеск.

Серная маска является прекрасной бюджетной альтернативой дорогостоящим косметическим процедурам. Единственный нюанс заключается в специфическом запахе, но при регулярном использовании он перестает восприниматься резко негативно. Это дело привычки. Плюс не стоит забывать о том, что иногда красота требует жертв. В данном случае это даже не жертва, а лишь незначительное неудобство.