Анна Щербакова: “Я не люблю мечтать, просто ставлю цели и иду к ним”

Фигуристка к своим восемнадцати годам выиграла чемпионат мира и Олимпиаду — то есть выполнила план максимум в профессиональной карьере. Из-за травмы сейчас она не выступает на соревнованиях, но благодаря более спокойному графику смогла реализовать себя в рекламных съемках, сняться в проекте платежной системы “Мир” — партнера Федерации фигурного катания на коньках России — и оказаться на обложке HELLO!

Свитер, “Мир”; юбка, Ginger Cotton; колье, Poison Drop

Главный вопрос — как вы себя чувствуете, как ваше колено?

Не так давно у меня была операция: главную проблему, которая меня беспокоила, устранили. Сейчас продолжается период восстановления. Он проходит по плану, я соблюдаю все рекомендации врачей и постепенно возвращаюсь к привычному для меня режиму.

Как вы пережили время восстановления после травмы? Каким было ваше внутреннее состояние?

Сидеть дома и грустить мне не приходилось. Как только я смогла ходить без препятствий, у меня сразу же появилось довольно много активностей: мероприятия, съемки и, конечно, лечебная физкультура, реабилитация. В общем, каждый день довольно загружен.

Три главных принципа, которых вы придерживаетесь в спорте?

Я не сказала бы, что у меня в голове есть какие-то установки и принципы. Само собой, когда ты профессиональный спортсмен, то, естественно, у тебя во всем полная самоотдача. В первую очередь на льду. Если ты пришел на тренировку или вышел на соревнования, ты должен отработать на свои сто процентов вне зависимости от обстоятельств. И так, чтобы потом ни о чем не жалеть. У меня на первом месте стоит спорт, и от этого я уже отталкиваюсь.

Каждый раз очень волнительно смотреть на ваши выступления по телевизору, и всегда проскакивает мысль: а каково же вам там — под прицелом камер, под взором судей, под давлением публики…

Возможно, тем, кто смотрит трансляции даже крупных соревнований, кажется, что мы еще дети. Но ведь человек, которого вы видите на экране, будь ему 15, 17 или 18 лет, впервые встал на лед в 3 года. А выступать на соревнованиях начал в 5–6 лет. Ответственность растет постепенно, и с волнением со временем справляться все проще. Такие соревнования, как чемпионат мира или Олимпиада, не свалились из ниоткуда. Мы маленькими шажками продвигались вперед, параллельно учась преодолевать страхи. На льду мы не юные девочки и мальчики, а профессионалы своего дела с большим багажом опыта и знаний.

А какими качествами нужно обладать, чтобы стать профессионалами в фигурном катании?

Конечно, это в первую очередь трудолюбие и работоспособность на тренировках. Это прям первым пунктом большими буквами! Еще нужно обладать, если не талантом, то уж точно способностями к конкретному виду спорта. Важны строение тела и координация. Но это те данные, которые еще в детстве дают понимание, кто в чем лучше, где легче схватывает. Да, и умение справляться с волнением, самообладание — это тоже. Медали присваиваются только на соревнованиях, поэтому важно показывать лучший результат в нужный момент.

Вы считаете себя талантливой?

Я могу сказать, что у меня есть какие-то физические данные, которые подходят для моего вида спорта. Это может быть рост, строение тела… не то чтобы я талантлива в чем-то конкретно, но такие параметры помогают.

Отдельно можно отметить ваш талант крайне скромно говорить о себе. Но если рассуждать все же о высоком — какую цель вы поставили сейчас перед собой в профессиональном плане? Олимпийское золото есть. Что дальше?

Я никогда не любила ставить себе долгосрочные цели или мечтать о чем-то. Всегда была реалисткой, которая смотрела в ближайшее будущее и ставила себе более кратковременные задачи. Хорошо подготовиться к ближайшим соревнованиям. Чисто откатать программу. Выиграть конкретные соревнования. В детстве тоже все было просто. Стать лучшей среди ровесниц. Выучить новый прыжок… Постепенно шла к большой цели — к Олимпийским играм. В общем, ставлю себе цель и стараюсь ее реализовать максимально.

Костюм, Lime; босоножки, Ekonika

И какая сейчас у вас цель? Какие задачи вы ставите на сезон?

Поскольку у меня сейчас более спокойный режим, пока я восстанавливаюсь после травмы, то просто хочу открывать для себя что-то новое, пробую себя в разных сферах. Например, сейчас я участвую в проекте “Ледниковый период”, впервые в роли ведущей.

Как проходили съемки?

Первые записи эфиров для меня были сложными и волнительными. Я не совсем представляла, что от меня требуется, что меня ждет. Ушло какое-то время на то, чтобы адаптироваться, но потом я провела работу над ошибками, старалась совершенствоваться — и в чем-то точно стала лучше.

В “Ледниковом периоде” многие участники для вас открылись с неожиданной стороны. Как лично на вас повлияло шоу?

Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей — это не просто выйти на лед и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома. Вот это для меня необычно, в жизни я так никогда не делаю. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. “Ледниковый период” мне помог немного раскрепоститься.

Возникало ли желание самой стать участницей, глядя, например, на Женю Медведеву или Елену Ильиных?

Мне предлагали поучаствовать, но сейчас я точно к этому морально не готова. Я это понимала еще до проекта, потому что привыкла доверять на льду только себе. Кататься в паре и довериться другому человеку пока не могу. Всегда с замиранием сердца смотрю на выступления пар, даже профессиональных. Когда девочка в поддержке находится на большой высоте надо льдом, мне хочется, чтобы ее как можно быстрее поставили обратно.

Мы знаем, что перед важными соревнованиями у вас случались форс-мажоры: то коронавирус перед чемпионатом России, то проблемы с коньками на раскатке перед Олимпийскими играми — с учетом этого опыта не стали ли вы сейчас суеверной, возможно, у вас есть талисман?

Скорее наоборот: чем чаще выступаю, тем больше убеждаюсь, что все зависит только от меня, от моей готовности — как моральной, так и физической. Никогда у меня не было никаких талисманов, я не следовала приметам, не проводила ритуалы. Все в моих руках, и не нужно рассчитывать на что-то другое. Я сама выйду на лед и своими руками и ногами сделаю все, что могу. С таким реалистичным подходом мне проще: сделала — молодец, не сделала — сама виновата.

Пальто, PETYA

Вам этот принцип кто-то привил, или само пришло осознание?

На моем пути многие люди мне об этом говорили, но к внутреннему осознанию пришла я сама. Просто учишься постепенно на своих ошибках и набираешься опыта. Не могу сказать, что меня однажды осенило. Все приходило со временем.

Вы живете в определенном режиме, но можете ли вы позволить себе из него выйти? И как в него потом возвращаться?

Вообще любой человек существует в каком-то режиме. Учеба, занятия, увлечения. Конкретно мой режим долго был связан с ежедневными тренировками с утра до вечера. Сейчас одна половина моего графика — это тренировки, вторая — съемки, мероприятия, новые проекты.

Вы себя органично чувствуете в светской части своей жизни?

Я еще привыкаю. Чем больше съемок и выходов, тем лучше я себя там чувствую, но, честно скажу, на льду мне комфортнее. Я с трех лет катаюсь, а на съемках все-таки я провела гораздо меньше времени.

Из чего сейчас состоит ваш обычный день?

У меня сейчас один день не похож на другой. Я привыкла, что все расписано на год вперед: ежедневные тренировки в одно и то же время. Разминка, лед, заминка, учеба. Все. А сейчас мне, человеку, который привык все делать по расписанию, немного непривычно. Я открываю план на неделю — и у меня в разное время абсолютно не связанные между собой дела.

Бывают моменты, когда вы можете позволить себе от всего абстрагироваться, отвлечься от спорта, соревнований, тренировок — и просто отдохнуть?

После тренировок я отдыхаю на съемках, а после съемок — на тренировках. Так и живем.

Топ, “МАЙ МАЙ”

Есть ли место спонтанности у спортсменов? Или вам нравится придерживаться расписания, когда все четко спланировано?

Я больше люблю, когда все спланировано заранее. Бывает какая-то спонтанность, но мне в ней тяжелее существовать, чем в четком графике. Иногда мне говорят, что завтра нужно в такое-то время быть в определенном месте. Финальное решение, конечно, за мной, я ведь ни у кого в рабстве не нахожусь.

Расскажите, как вам помогали родители, как они вас поддерживали?

В моей жизни родители играли и играют огромную роль. Конечно, классно, когда ребенок разносторонне развивается, занимается любимым делом, но важно, чтобы ему самому давали возможность выбирать. У нас в семье три девочки, и наши родители всегда подстраивались под каждую, старались сделать так, чтобы мы все успели. Перестраивали свой график под нас. Они вставали с нами в четыре утра, чтобы успеть на тренировку, и потом весь день проводили на ногах, зачастую не имея ни секунды свободного времени.

Вы хорошо говорите на английском. Насколько в этом заслуга ваших родителей? Изучаете ли вы сейчас какие-то языки?

Родители в первую очередь думали о нашем образовании, а спорт считали занятием для общего развития. Но когда у меня пошли результаты и они поняли, что я по-настоящему люблю фигурное катание, то всячески помогали совмещать спорт с учебой. В детстве, кроме английского, я изучала немецкий язык, но потом, к сожалению, перестало хватать времени на оба иностранных языка.

А какие у вас отношения с друзьями? Часто с ними видитесь?

Все мои друзья — из фигурного катания, так что мы существуем в одном и том же графике. Когда у нас ежедневные тренировки, подготовка к соревнованиям, то все наше общение происходит между выходами на лед. Сейчас, когда у меня появилась возможность больше времени проводить с подругами, мы часто встречаемся, можем вместе сходить куда-то или провести время дома. Ведь все мы фигуристки, у нас много общего.

Кардиган, юбка — все PETYA; колье, Poison Drop

Но все-таки иногда выбираетесь на футбол. Когда вы начали интересоваться этим видом спорта?

Первый раз я попала на матч в 2018 году во время чемпионата мира. Я очень удачно заглянула на игру Россия-Испания — когда наши футболисты выиграли в серии пенальти. Зарядилась эмоциями на долгое время, были очень приятные впечатления.

А вы знаете, что такое офсайд?

Конечно, во время игры так сразу определить не смогу, был ли офсайд, но я знаю, что это такое. Вообще болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил. Например, смотреть фигурное катание, не разбираясь в нем: просто видеть, упал спортсмен или нет. Так и в футболе — забил или не забил. В принципе, этого уже может хватать.

Вы бываете на играх “Мир Российской премьер-лиги”? Какую команду поддерживаете?

В этом году футбольный клуб “Спартак” стал приглашать меня на свои матчи, и я с удовольствием соглашаюсь. Так постепенно начала окунаться в мир футбола. Не могу назвать себя человеком, который сильно в нем разбирается. Просто прихожу, болею, мне нравится.

Кстати, а как вы относитесь к хоккею? Казалось бы, после фигурного катания этот вид спорта должен быть вам близок.

Смотрела с семьей по телевизору, но на матче ни разу не была. Что-то общее между нашими видами спорта определенно есть. Как минимум мы все на коньках и на льду.

Вам нужно обязательно сходить. Прежде всего это очень зрелищно. И к тому же у платежной системы “Мир” и КХЛ есть проект, который предполагает кешбэк 10 % за покупку билетов. На заметку вам и вашим друзьям, когда соберетесь.

Спасибо за информацию. Буду знать. Это приятный бонус для тех, кто часто ходит на хоккей.

Платье, Tres Amadinez; колье, Poison Drop

Недавно “Мир” выпустил ролик, посвященный традициям в нашем хоккее. Очень атмосферный и духоподъемный. Расскажите о традициях в вашей семье.

В нашей семье всеми любимый праздник — Новый год. Мы всегда его встречаем вместе на даче. В очень теплой и уютной атмосфере. Правда, в этот раз придется нарушить традицию, потому что я буду на Новый год в Санкт-Петербурге, где участвую в новом шоу.

Есть у вас сейчас какая-то глобальная цель и мечта, к которой вы идете?

Я не люблю загадывать наперед. И вообще не люблю о чем-то мечтать. Не помню, чтобы когда-то о чем-то мечтала. Я реалист: ставлю цели и воплощаю их в жизнь. Загадывать что-то, что может не сбыться, не люблю — так я избегаю ненужных ожиданий.

Вы были героиней обложки HELLO! пять лет назад. Тогда вы выиграли свой первый чемпионат России, сейчас вы олимпийская чемпионка — какие ощущения у вас были тогда и что вы чувствуете сейчас?

Тогда это была моя первая съемка для журнала. У меня остались теплые воспоминания. Я была очень стеснительной, полностью не раскрылась. Даже на льду еще не была так уверена в себе, как сейчас. Мой путь во взрослом фигурном катании только начинался. Кстати, после этого была еще одна съемка для HELLO! — когда я вы играла чемпионат мира. Я была в классных образах: золото, серебро и бронза. Получилось красиво и интересно. И вот теперь эта съемка после Олимпийских игр. Три съемки — три больших этапа в моей спортивной карьере. И очень здорово, что у нас получилась общая красивая история.

Костюм, Lime; колье, Poison Drop

Стиль: Виктория Старцева

Макияж: Кирилл Шабалин

Прическа: Светлана Шайда/ R&CO @RANDCORUSSIA

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Павел Веденькин, Михаил Вонотков/ @KOMETA_RENT

Ассистент стилиста: Ирина Морозова

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова

Видеограф: Анна Дмитриева

Благодарим отел METROPOL, а также ресторан “КРАБЫКУТАБЫ” за помощь в организации и проведении съемки