 

Дочь Кэрри Фишер и звезда “Американской истории ужасов” Билли Лурд стала мамой во второй раз

14.12.2022, 13:15, Разное
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30-летняя дочь известной по “Звездному пути” актрисы Кэрри Фишер и звезда “Королев крика” и “Американской истории ужасов”, Билли Лурд, родила второго ребенка от супруга-продюсера Остина Райделла — об этом в минувший вторник сообщил отец актрисы, агент по подбору талантов CAA Брайан Лурд, во время интервью на завтраке Variety. Впрочем, он не стал раскрывать имя и пол новорожденного. 

Прошлой ночью у моей дочери родился ребенок, – сказал он. – Я вышел из больницы в 1:30 и добрался сюда только к 6-ти утра. Я немного устал, но счастлив. Все замечательно. Так что, если слегка заговариваюсь, то только потому, что адреналин все еще бьет в голову.

Билли Лурд с отцом

Вторую беременность Билли Лурд рассекретила в сентябре, рассказав о своем положении на ковровой дорожке на премьере фильма “Билет в рай”. Первенец пары, сын Кингстон Фишер Лурд-Райделл, родился в 2020 году. 

Напомним, что Билли Лурд и Остин Райделл встречаются с 2017 года. Почти два года назад, в июне 2020-го, Билли подтвердила помолвку с Остином, а в марте этого года они, наконец, официально связали себя узами брака. 

До Райделла Билли встречалась со звездой “Сумерек” Тейлором Лотнером. Летом 2017 года они расстались после восьми месяцев отношений, о чем изданию People сообщил источник, близкий к паре. По его словам, причиной разрыва стала набирающая обороты карьера девушки. Во время романа с Лотнером Лурд пережила сразу две трагедии: ушли из жизни ее мама Кэрри Фишер, и бабушка, Дебби Рейнольдс — тогда Тейлор почти все время проводил со своей подругой, всячески ее поддерживая.

Билли с мужем


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