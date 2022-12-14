CNBC – США обвиняют пятерых россиян и двух американцев в поставках военной продукции в Россию в обход санкций

Семь человек — пятерых россиян и двух американцев — в США подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход американских санкций, передаёт CNBC. Трое подозреваемых, в том числе один житель России, уже задержаны.



AP

Пятерым россиянам и двум американцам в США грозят тюремные сроки по обвинению в управлении международной контрабандной сетью, которая якобы закупала продукцию военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, пишет CNBC.

По данным министерства юстиции, подпольная сеть Serniya была создана в 2017 году для обхода американских санкций против РФ и мер экспортного контроля. Подозревается в преступлении семь человек, трое из которых уже задержаны, в том числе житель РФ Вадим Конощенок, который ждёт экстрадиции в Эстонии. Минюст считает его сотрудником российской разведки. Во вторник под стражу были взяты также два гражданина США — Алексей Брейман и Вадим Ермоленко.

Власти США утверждают, что сеть якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала Россию сложной западной электроникой. Предполагается, что члены Serniya создали десятки подставных корпораций, чтобы скрыть платежи на миллионы долларов за военные технологии. Приобретаемые товары они направляли через целый ряд стран Европы, Азии и Северной Америки, откуда они доставлялись в конечный пункт назначения в России.

«Так как трое из обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы пресекли деятельность закупочной сети, которую обвиняемые и российские спецслужбы предположительно использовали для контрабанды в Россию боеприпасов для снайперских винтовок и секретных электронных компонентов», — приводит CNBC слова генерального прокурора Меррика Гарланда.

По данным министерства юстиции, сеть действовала в том числе в конце ноября, когда Конощенка остановили на эстонско-российской границе «примерно с 20 ящиками, в которых были тысячи патронов американского производства, включая тактические патроны и снайперские патроны калибра .338».

«Предъявленные им обвинения являются чрезвычайно серьёзными. Подсудимые обвиняются в участии в транснациональной схеме мошенничества, отмывания денег и уклонения от санкций, контролируемой иностранной державой, которая активно участвует в вооружённом конфликте», — подчеркнул серьёзность обвинений прокурор Бреон Мир.