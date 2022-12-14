Скандалы: Aurus ожидаемо поехал за новыми бюджетными миллиардами

Российская альтернатива Rolls-Royce продолжает проходить испытания, несмотря на запуск серийного производства

В России в скором времени стартуют продажи внедорожника представительского класса Aurus Komendant. Об успехах в создании модели автомобиля для президента отчитываются чиновники и кураторы проекта. Но судить о том, в какой степени Komendant является отечественной разработкой, не могут даже его создатели. Официальных данных нет, а отдельные детали для авто продолжают закупать в недружественных странах.

В конце ноября стало известно о запуске в России серийного производства внедорожника представительского класса Aurus Komendant. Предзаказы на него начали принимать в конце сентября, а коммерческие продажи, как ожидается, начнутся в первом квартале 2023 года. Стартовая цена, по предварительным данным, составит 33,7 млн рублей.

Aurus Komendant – вторая модель линейки Aurus, которая выйдет на рынок. В мае 2021 года было запущено серийное производство седана Aurus Senat. Также малыми партиями выпускается лимузин того же бренда – его могут поставить на конвейер в 2025 году, рассказывал директор по продажам и сервису Aurus Артём Юсупов.

В следующем году Aurus, по заверениям главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, должен стать «самым русским автомобилем». В интервью «Ведомостям» министр заявлял, что уровень локально производимых компонентов и технологий в 2023 году может составить 5,5 тыс. баллов без учёта НИОКР.

«Российскими являются следующие компоненты и системы: двигатель, трансмиссия, электромашина, кузов, система помощи водителю, телематические и другие высокотехнологичные системы», — Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Между тем, судя по доступным документам, в производстве отечественного люксового автомобиля участвуют в том числе недружественные страны. В мае 2022 года между ФГУП «НАМИ» и ФГБУ «Автобаза № 2» управделами президента РФ был заключён контракт «на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки Aurus в количестве 11 штук». В перечне услуг указаны ТО, слесарные, диагностические, малярные и кузовные работы, ремонт электрооборудования, узлов и агрегатов. А в списке стран – производителей необходимых запасных частей, помимо России, фигурируют Австрия, Франция, Польша, Румыния, КНР и Корея.

Подробные сведения о масштабах локализации производства Aurus публично не разглашаются. На вопрос «Октагона» о том, в какой процент она оценивается сейчас, руководство компании не ответило.

– Aurus формирует пакет документов для подачи в Минпромторг РФ в рамках подготовки к заключению специального инвестиционного контракта (СПИК). До того как документы будут проверены компетентными органами и одобрены, мы не можем сказать, сколько там будет баллов, – пояснил в разговоре с изданием Артём Юсупов.

Как отмечает автоэксперт портала «Дром» Сергей Арбузов, Aurus – единственная марка автомобилей в России, в отношении которой нельзя узнать официальные данные о степени локализации.

– Почему? Документ о степени локализации необходим в первую очередь для того, чтобы получать компенсацию утильсбора. Но у Aurus и его учредителей таких задач нет. На их ценовую политику утильсбор не влияет, так как занимает микроскопическую долю. Им не нужно доказывать, что они выполняют график усиления локализации, и у них пока нет специального инвестконтракта, – объяснил собеседник.

При этом он добавил, что после того, как Минпромторг РФ проведёт экспертизу документов, данные о локализации появятся в открытом доступе. Сама же необходимость заключения СПИК, по его словам, свидетельствует о возникшей потребности в дополнительном финансировании и дотациях от государства.

Бюджетные миллиарды

Марка Aurus объединяет семейство автомобилей представительского класса, создаваемых на основе единой модульной платформы. Ранее она была известна как проект «Кортеж». Изначально машины бренда задумывались для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». И впервые автомобили были представлены широкой публике в мае 2018 года – на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Проект «Кортеж» разрабатывался в России с 2012 года. В сентябре 2013-го вышло распоряжение Правительства РФ № 1642-р, согласно которому московское ФГУП «НАМИ» стало единственным исполнителем госзаказа «на выполнение пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы» для перевозки первых лиц государства.

В октябре 2013 года Минпромторг заключил с НАМИ соответствующий госконтракт, в рамках которого предприятие уже в качестве заказчика оформило договоры с несколькими субподрядчиками.

В частности, контракты, связанные с анализом и разработкой стиля будущих автомобилей, получили ООО «Маруся Моторс» (на сумму свыше 7 млн рублей), ООО «Е.М.М.» (более 11 млн рублей) и итальянская компания Bertone (17 млн рублей). Право на проведение работ по предварительной «оценке стойкости конструкции кузова автомобиля к основным видам фугасного и баллистического воздействия» досталось московскому университету «МАМИ» – всего за 4 млн рублей.

За два этапа работ по первому госконтракту ФГУП «НАМИ» получило от Минпромторга РФ 350 млн рублей. Затем в феврале и декабре 2014 года последовали ещё два похожих госконтракта. Их общая сумма составила почти 11 млрд рублей. Большую часть работ НАМИ отдавал на субподряд.

– У НАМИ тогда не было нужных компетенций, не было людей. По моим данным, эту разработку предлагали вести «Автовазу», но он отказался. И при всём моём скептическом отношении к «Автовазу» он сделал бы машину лучше: у него есть действующее производство, конструкторская школа, компетенции, – прокомментировал «Октагону» Сергей Арбузов.

«А НАМИ – это тупиковая ветвь. Он всегда был таким. Его подвергали критике, ни одна конструкция за почти 100 лет его работы не дошла до производства, потому что эти люди всегда были от него оторваны», — Сергей Арбузов, автоэксперт портала «Дром»

В результате исполнение госконтрактов вызвало вопросы у Счётной палаты РФ. Аудиторы, в частности, установили, что «более 40 процентов от общего объёма научно-исследовательских разработок для предприятия в 2013 году выполняло ООО “Маруся Инжиниринг”, основным владельцем которого является компания “МАРУССИА ЛЮКС С.А.” (Великое Герцогство Люксембург)». С апреля 2014 года компания находилась в процессе ликвидации.

«Более того, ФГУП “НАМИ” приняло у ООО “Маруся Инжиниринг” и оплатило некачественно выполненные работы на общую сумму 24,2 млн рублей», – указано в отчёте Счётной палаты.

Аудиторы также подчеркнули, что ФГУП «НАМИ» не соблюдало порядок и сроки формирования плана закупок, не в полном объёме размещало сведения о количестве и общей стоимости заключённых договоров. По отдельным договорам, заключённым предприятием с подрядчиками, работы выполнялись с нарушением установленного срока более чем на семь месяцев. При этом НАМИ не пользовался правом предъявления к поставщикам требований об уплате неустойки за просрочку.

Кроме того, проверка выявила недостоверность представленного в Минпромторг отчёта об использовании 350 млн рублей бюджетных средств – взноса РФ в уставный фонд предприятия.

«В него включены расходы на сумму 128,7 млн рублей, произведённые предприятием до заключения договора, и не отражён остаток неиспользованных средств в сумме 6,5 млн рублей», – сообщали аудиторы.

Несмотря на выявленные нарушения, ФГУП «НАМИ» продолжило работу над проектом по созданию премиальных автомобилей. А Счётная палата больше не занималась полноценной проверкой деятельности НАМИ, по крайней мере публично.

Между тем поводом для проверки могли бы стать финансовые показатели бюджетного учреждения. На протяжении последних лет ФГУП «НАМИ» стабильно наращивает управленческие расходы. Если в 2017 году они составляли 2,7 млрд рублей, то в 2021-м достигли 3,7 млрд рублей, по данным сервиса Integrum.

Столь высокие управленческие расходы особенно странно выглядят на фоне чистой прибыли, которая почти в 100 раз ниже их, – в 2021 году она не достигла и 42 млн рублей. Выручка от реализации продукции также не превысила управленческих расходов ФГУМ «НАМИ»: её размер за 2021 год составил около 3 млрд рублей.

Оценить причины появления высоких управленческих расходов невозможно – ФГУП «НАМИ» не выкладывает годовые отчёты в открытый доступ. Также институт не ответил на запрос «Октагона», в котором среди прочих были вопросы о затратах.

Безразмерное производство

Автомобили марки Aurus выпускаются на двух предприятиях. В НАМИ расположены малые мощности, ориентированные на производство спецверсий машин. Завод «Соллерс-Елабуга» в ОЭЗ Алабуга рассчитан на изготовление до 5 тыс. автомобилей в год.

Ещё до старта серийного производства Aurus планы на его выпуск были масштабными. В октябре 2019 года Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что на автомобили собрано около 600 предзаказов. В 2021 году, по его словам, планировалось выйти на выпуск более 500 автомобилей Aurus, а по мере увеличения спроса нарастить его до 5 тыс. штук разных модификаций.

Через полтора года, в момент запуска «серийного производства» Aurus Senat, Денис Мантуров называл уже другие цифры.

В интервью «Ведомостям» он заявлял, что количество предварительных заказов составляет «порядка 500», а к концу 2021 года будет выпущено 300–350 экземпляров разных комплектаций Aurus.

На данный момент официальных сведений об объёмах производства автомобилей Aurus нет. ФГУП «НАМИ» публикует на своём сайте новости, где говорится о «беспрецедентном старте, который демонстрирует успешное развитие всего проекта», но молчит об объёмах выпуска. При этом ПАО «Соллерс», учредитель завода – производителя Aurus в Елабуге, даже не упоминает премиальную модель и предприятие в своих годовых и квартальных отчётах.

На вопрос «Октагона», заданный во время презентации марки Aurus и ГК «Автодом» в Санкт-Петербурге, руководство компании заявило, что «произведены сотни машин». Аналогичный ответ был получен на вопрос о количестве реализованных в Москве автомобилей.

Между тем, как сообщили изданию в аналитическом агентстве «Автостат», за 11 месяцев 2022 года в России было куплено всего 24 автомобиля марки Aurus. За тот же период 2021 года – всего 18 штук. При этом, по подсчётам портала «Дром», за девять месяцев 2022 на учёт в ГИБДД было поставлено 19 автомобилей Aurus.

На этом фоне кажутся логичными перестановки в руководстве ФГУП «НАМИ» и компании Aurus, слухи о которых ходили с конца 2021 года. Ещё тогда «Дром» со ссылкой на собственные источники писал, что генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина хотели уволить из-за проблем с Aurus.

«Производство так и не смогло набрать запланированного темпа, а качество предсерийных экземпляров не соответствует классу автомобилей Aurus. Кроме того, на сегодняшний день Aurus получил всего около 60 предоплаченных заказов, притом что по плану завод в Елабуге должен выдавать более 600 седанов в год», – отмечало издание в январе 2022 года.

В конце января этого года оставил должность генеральный директор Aurus Адиль Ширинов. На его место пришёл Николай Ходосевич, который ранее работал исполнительным директором. В конце ноября ушёл с поста Сергей Гайсин, руководивший НАМИ с 2014 года. Его место занял главный технолог ПАО «КамАЗ» Фёдор Назаров.

Официальных комментариев о причинах перестановок не последовало.

Для стран без автопрома

Несмотря на все сложности, у автомобилей Aurus есть шанс составить конкуренцию моделям Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach, считают в «Автостате». Но будет проще сделать это на внутреннем рынке, поскольку перечисленные люксовые машины в Россию официально не поставляются.

«А вот на внешних рынках можно надеяться лишь на дружественные нам страны, у которых нет собственного автопрома», — Пресс-служба аналитического агентства «Автостат»

– За примером далеко ходить не надо: новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уже ездит на автомобиле Aurus. Возможно, у кого-то это вызывает улыбку, но факт остаётся фактом. Можно надеяться, что его примеру последуют и лидеры арабских государств, – прокомментировали в аналитическом агентстве.

Пока же Aurus, как уточнил Сергей Арбузов, продолжает проходить испытания, несмотря на объявленный серийный выпуск. И количество вопросов к отечественной марке премиальных автомобилей лишь возрастает.

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”