Продюсер поставил крест на карьере Елены Воробей в России

Продюсер Сергей Лавров поставил крест на карьере Елены Воробей в России. По мнению деятеля шоу-бизнеса, юмористка потеряла былую славу и пытается реализовать себя в других профессиях.

Советская и российская актриса Елена Воробей ранее пользовалась огромным успехом. Ее юмористические сценки и пародии включались в самые рейтинговые программы и шоу, в том числе новогодние «Голубые огоньки». Благодаря этому она стала не только популярной, но и обеспеченной, однако сейчас, когда ситуация в мировой геополитике усложнилась и против РФ был введен ряд санкций, она покинула страну. Более того, юмористка то и дело критически высказывается о властях РФ и их политике.

Такая позиция была раскритикована уже многими коллегами Елены Воробей. Не остались в стороне и обычные граждане, осудившие ранее любимую артистку. По мнению продюсера Сергея Лаврова, заслуженная артистка РФ окончательно потеряла былую славу. Высказывания селебрити, как и ее бегство из страны, только уменьшают шансы снова вернуться на сцену в России.

Сейчас Елена Воробей пытается реализовать себя в какой-либо другой профессии. Ранее она пела в пародийном жанре, однако стать полноценной вокалисткой у нее не получится, так как это совсем другой жанр. Обнародованному в интернете фрагменту ее песни продюсер Сергей Лавров дал низкую оценку. Юмористические же шоу с ее участием и уж тем более сольные концерты у россиян уже спросом не пользуются. Такой путь для Елены Воробей может закончиться разве что ведением свадеб.

Поэтому на данный момент 55-летняя артистка вряд ли имеет средства, существуя на накопленные капиталы и растрачивая их на жизнь за границей. При этом Лавров проанализировал вокальные данные и других юмористов, которые пытались начать петь. По его мнению, ни Марина Федункив, ни Ефим Шифрин или Клара Новикова не обладают данными, необходимыми для покорения эстрады. Единственный комик с действительно хорошим вокалом – это Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.